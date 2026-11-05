Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm

Kế hoạch phải đề xuất giải pháp khả thi, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển những ngành công nghiệp văn hóa, báo cáo UBND thành phố trước ngày 1/12/2026. Về tổ chức sự kiện, thành phố đề nghị Công ty CP Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings chủ trì, phối hợp các đối tác tổ chức đại nhạc hội tại Đà Nẵng vào ngày 29/3/2027.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao kết nối, hỗ trợ Công ty TNHH Khởi Phát và Công ty Jazzy Paradise hợp tác tổ chức triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh (Art Lighting Experience) tại Trung tâm giải trí Helio. Đối với kinh tế ban đêm, Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, hướng dẫn thủ tục nghiên cứu đầu tư các tổ hợp dịch vụ, giải trí đêm theo đề xuất của doanh nghiệp, báo cáo trong tháng 11/2026.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các mô hình tổ hợp dịch vụ, giải trí, ẩm thực đêm vào định hướng phát triển kinh tế ban đêm, báo cáo trước ngày 8/11/2026. Thành phố cũng xem xét đưa các dự án tổ hợp dịch vụ, giải trí đêm vào danh sách dự kiến ký kết hợp tác tại Hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố và Xúc tiến đầu tư năm 2026.