Thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026

Chữ ký số - nền tảng của niềm tin trong môi trường số

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long nhận định, thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam đã có những bước tiến tích cực, hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai, ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và sự phối hợp của Sở KH&CN đối với công tác tổ chức Hội nghị. Theo Thứ trưởng, đây là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kết nối và chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, là tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Tăng mức độ sử dụng thực chất trong các giao dịch điện tử

Tại Hội nghị, ông Đào Quang Đức, đại diện Phòng TT&HTQT, NEAC cho biết, đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số; tương đương 48,65% dân số trưởng thành, tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Theo đó, bên cạnh tốc độ tăng trưởng nhanh về số lượng chứng thư số, quá trình phổ cập vẫn đặt ra những bài toán về niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng và việc hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong những giao dịch cụ thể của đời sống hằng ngày.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng và các nền tảng số; từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh tế số. Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng thể hiện vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy được thông suốt, hiệu quả.

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, TS. Nguyễn Minh Tường kiến nghị Bộ KH&CN, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện, trước mắt lựa chọn một số xã để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả, từ đó làm cơ sở nhân rộng; khảo sát, đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương, qua đó tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng kinh tế số của tỉnh.

Kết nối chữ ký số, hợp đồng điện tử với doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp

Thứ trưởng Phạm Đức Long và một số đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh các nội dung về chính sách và định hướng phát triển, Hội nghị dành thời gian giới thiệu những giải pháp, ứng dụng cụ thể, giúp chữ ký số và dịch vụ tin cậy được triển khai thuận tiện hơn trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Từ góc độ ứng dụng, đại diện IntrustCA, VNPT-CA và Viettel-CA đã giới thiệu các giải pháp ký số từ xa trong văn phòng số; tích hợp chữ ký số vào quy trình xử lý, phê duyệt văn bản; ứng dụng chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong giao kết, quản lý hợp đồng điện tử. Các giải pháp cho thấy chữ ký số được tích hợp trực tiếp vào các quy trình nghiệp vụ, giúp việc ký kết và xử lý công việc trên môi trường số thuận tiện, liền mạch hơn.

Đặc biệt, các đại biểu tham dự Hội nghị được cấp miễn phí chữ ký số và hướng dẫn kích hoạt, sử dụng chữ ký số thực hiện giao dịch trên điện thoại.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa NEAC, Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng.

Theo Thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ triển khai tại các khu công nghiệp; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản trị hiện có, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp. Đây là hoạt động cụ thể nhằm đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người lao động, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.