Thúc đẩy nông nghiệp sinh thái: Phụ nữ và thanh niên là chủ thể dẫn dắt sự thay đổi

Nhiều sản phẩm nông nghiệp sinh thái được mang đến giới thiệu, triển lãm bên lề Hội thảo

Hội thảo nhấn mạnh phụ nữ và thanh niên phải là chủ thể, người dẫn dắt thay đổi thay vì chỉ đóng vai trò tham gia hoặc thụ hưởng. Hiện nay, phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận nguồn lực và tham gia ra quyết định, trong khi thanh niên sở hữu tiềm năng lớn về đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Phiên thảo luận chuyên đề tại Toạ đàm

Thúc đẩy sự tham gia thực chất và năng lực lãnh đạo của phụ nữ, thanh niên trong quản lý rủi ro thiên tai cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu có nhạy cảm giới luôn là ưu tiên hàng đầu của ActionAid. Tiêu biểu là Dự án "Hợp tác tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cấp cộng đồng" do ActionAid và Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) đồng tài trợ, đang triển khai hiệu quả tại Hà Nội và Ninh Bình.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, cho biết:"Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2023-2025, ActionAid tự hào đồng hành cùng cộng đồng và đối tác xây dựng và duy trì thành công một số mô hình chăn nuôi và thủy sản giảm phát thải hơn 11%; chi phí năng lượng hàng tháng giảm từ 480.000 đến 1.200.000 đồng/hộ; đã có 837 hộ dân, trong đó phần lớn là phụ nữ làm chủ được tham gia và hưởng lợi từ các mô hình này. Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hợp tác để cùng chia sẻ, học hỏi, sáng tạo, kết nối tri thức, sáng kiến và nguồn lực, tạo ra thay đổi bền vững".

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định vai trò của Nông nghiệp sinh thái trong phát triển bền vững và hợp tác quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ Nông dân và chúng ta chỉ còn 4 năm để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp sinh thái mang lại một hướng đi đã được chứng minh là hiệu quả cho tương lai. Nông nghiệp sinh thái đặt con người và hệ sinh thái ở vị trí trung tâm, đồng thời có khả năng thúc đẩy việc thực hiện tới 10 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Muốn tạo ra tác động một cách quy mô, lâu dài và hiệu quả, các quốc gia cần xây dựng sinh kế bền vững và thị trường xanh; phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên như những động lực của sự thay đổi; đồng bộ chính sách, quan hệ đối tác và nguồn tài chính".

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất mà còn phải mở rộng cơ hội thị trường và nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai, biến động giá cả. Điều này đòi hỏi các bên liên quan cần tháo gỡ rào cản về vốn, giảm rủi ro sản xuất, phát triển chuỗi giá trị cạnh tranh để người sản xuất nhận được giá trị công bằng hơn.