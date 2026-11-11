Thúc đẩy nông dân khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ số

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ hình thành ít nhất 50 mô hình nông nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề án “Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 - 2030”, hướng tới phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Theo Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, Đề án nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của hội viên, nông dân; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp do nông dân làm chủ. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu 100% cán bộ Hội Nông dân chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được trang bị kiến thức; ít nhất 50% hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được phổ biến kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo.

Các cấp Hội Nông dân sẽ hướng dẫn, hỗ trợ hình thành ít nhất 50 mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, hỗ trợ thành lập tối thiểu 10 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã và 150 tổ hợp tác nông nghiệp theo hướng khởi nghiệp sáng tạo.

Đáng chú ý, Đề án đặt mục tiêu sau hỗ trợ, ít nhất 70% mô hình khởi nghiệp duy trì hoạt động sau 12 tháng; 50% mô hình tăng trưởng doanh thu hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, phấn đấu 30% mô hình xây dựng được thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử hoặc chuyển đổi số; ít nhất 10 mô hình được kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh phân phối hiện đại hoặc sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, tỉnh dự kiến thành lập một Câu lạc bộ Nhà nông khởi nghiệp cấp tỉnh và 10 câu lạc bộ tại các xã, cụm xã, phường nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của nông dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án tập trung nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng.

Cùng với đó, triển khai các chương trình ươm tạo, xây dựng quy trình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tài chính và tiếp cận nguồn vốn; phát triển mạng lưới hỗ trợ, đội ngũ cố vấn, chuyên gia đổi mới sáng tạo và tư vấn pháp lý. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo phân công, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức triển khai Đề án; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương phối hợp triển khai những nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực được giao.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Đề án trên nhiều nền tảng, đồng thời xây dựng các chương trình truyền thông về phong trào nông dân khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu căn cứ Đề án đã được phê duyệt để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương; chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ triển khai.

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách địa phương trong khả năng cân đối theo phân cấp quản lý hiện hành, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp khác.