Thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza, ngăn căng thẳng Vùng Vịnh

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập kéo dài 3 ngày của ông Guterres. Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao vai trò của Cairo trong thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Trung Đông, đặc biệt là hỗ trợ người Palestine, duy trì lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ông Guterres nhấn mạnh hòa bình lâu dài tại Trung Đông không thể đạt được nếu vấn đề Palestine chưa được giải quyết công bằng, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình Bờ Tây và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến người Palestine.

Bên cạnh đó,hai bên cũng thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng Vùng Vịnh, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran cùng các xung đột khu vực bằng biện pháp hòa bình. Hai nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi cải tổ LHQ, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng đại diện và công bằng hơn, tăng cường tiếng nói của châu Phi.

Liên quan tình hình thực địa tại Gaza, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết cuộc tấn công của Israel ngày 26/10 vào khu lều tạm dành cho người sơ tán tại thành phố Khan Younis, miền Nam Gaza, khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và nhiều người bị thương. Các vụ tấn công khác của Israel tại miền Nam và miền Trung Gaza cũng khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo Ynet ngày 26/10 cho biết giới lãnh đạo Israel và quân đội hiện đang có ý kiến khác nhau về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự tại thành phố Hebron ở Bờ Tây. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đề xuất kết thúc chiến dịch, lưu ý các vấn đề pháp lý và nguy cơ căng thẳng gia tăng nếu kéo dài hoạt động. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz yêu cầu tiếp tục chiến dịch nhằm tìm kiếm thêm vũ khí và tăng cường khả năng răn đe.

Bộ Ngoại giao Đức bày tỏ quan ngại trước chiến dịch của Israel phong tỏa hoàn toàn Bờ Tây. Người phát ngôn bộ này nhấn mạnh quân đội Israel, với tư cách lực lượng chiếm đóng tại Bờ Tây, có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ các quyền của người Palestine.

Ngày 23/10, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã chỉ đạo quân đội và lực lượng an ninh lập tức phong tỏa thành phố Hebron, đồng thời chuẩn bị phương án phong tỏa toàn bộ Bờ Tây sau vụ tấn công bằng súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.