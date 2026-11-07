Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong trường đại học

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thành Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố quyết định đổi tên trường, các quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu và đổi tên Đảng bộ theo tên gọi mới. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Dịp này, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long khánh thành, đưa vào sử dụng Tòa nhà Nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ với tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, quy mô 9 tầng, gồm 88 phòng chức năng, thư viện truyền thống và thư viện số. Công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là tiền đề để trường tập trung phát triển sản phẩm ứng dụng, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu trong các lĩnh vực thế mạnh, như: Tự động hóa, cơ khí chế tạo, công nghệ số và các giải pháp phục vụ sản xuất, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đề nghị, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các mô hình “Dân vận khéo”; phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại chương trình.

Nhà trường cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, nhà trường cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, địa phương, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, tên gọi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long đã thể hiện rõ định hướng phát triển lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm, đồng thời mở rộng khả năng đóng góp của nhà trường trước yêu cầu về nguồn nhân lực và sự chuyển đổi của nền kinh tế. Thời gian tới, trường cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật gắn bó với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong vùng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại chương trình

Nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, xác định rõ những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu nhân lực có khả năng đáp ứng tốt để bố trí nguồn lực phù hợp; chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hợp tác thực chất. Đặc biệt, nhà trường cần khai thác hiệu quả Tòa nhà Nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ vừa khánh thành, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của vùng.

Trên cơ sở năng lực thực tế, trường cần lựa chọn những hướng nghiên cứu ứng dụng phù hợp với các chuỗi giá trị của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời quan tâm phát triển các giải pháp thiết thực đối với hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và người dân, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm kỹ thuật tại Nhà Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long được thành lập năm 1960, với tên gọi đầu tiên là Trường Kỹ thuật Vĩnh Long. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau, nhà trường từng bước phát triển. Hiện trường có 468 giảng viên, trong đó 216 người có trình độ tiến sĩ; quy mô đào tạo khoảng 15.000 sinh viên và 300 học viên cao học. Với tên gọi mới, nhà trường định hướng phát triển thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm; hướng đến trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.