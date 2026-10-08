Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử

Các đại biểu dự hội nghị lắng nghe các báo cáo viên trình bày các nghiên cứu. (Ảnh: Hà Linh)

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử lần thứ IX.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển điện hạt nhân đồng thời mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường. Một nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao là phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR). Viện đang xây dựng đề án nhằm xác định định hướng phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân, trong đó có cả lò phản ứng công suất lớn và lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hà Linh)

Để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này, nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, trong đó thế hệ trẻ giữ vai trò kế cận. Tiến sĩ Trần Chí Thành nhấn mạnh phát triển điện hạt nhân trong thời gian tới mở ra nhiều cơ hội cho những người trẻ có đam mê khoa học, quyết tâm và nền tảng kiến thức phù hợp. Ông kỳ vọng ngày càng có nhiều cán bộ trẻ trưởng thành, trở thành chuyên gia đầu đàn, đóng góp cho sự phát triển điện hạt nhân của đất nước.

Hội nghị thu hút 84 báo cáo viên, phần lớn là các cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân.

Các báo cáo viên đến từ 9 đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các cán bộ trẻ đến từ nhiều cơ quan, trường đại học và cơ sở y tế như: Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Một nhà khoa học trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị. (Ảnh: Hà Linh)

Các nội dung nghiên cứu được giới thiệu tại hội nghị có sự đa dạng về các hướng tiếp cận trong các chuyên ngành, từ vật lý hạt nhân, kỹ thuật lò phản ứng, mô phỏng tính toán, kiểm tra không phá hủy đến ứng dụng bức xạ và kỹ thuật hạt nhân trong y tế, công nghiệp. Những vấn đề khoa học mang tính thời sự của ngành năng lượng nguyên tử kết hợp với những kỹ thuật nghiên cứu mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các phương pháp mô phỏng tiên tiến nhằm đem lại những hiểu biết mới, góp phần vào cơ sở hình thành giải pháp cho những bài toán thực tiễn của đất nước.

Kể từ năm 2010, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức thành công 8 kỳ hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử. Hội nghị lần này là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.