Các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: JICA)

Hội thảo được tổ chức ngày 26/11 là một phần trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật đang được triển khai giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và JICA. Hội thảo nhằm quy tụ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, khoảng 100 đại diện công ty đại chúng cùng các thành viên khác của thị trường để thảo luận về cách thức công bố thông tin phát triển bền vững chất lượng cao, có thể nâng cao tính minh bạch doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của thị trường vốn Việt Nam.

Sự kiện là một hoạt động thuộc Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” (2024-2027).

Trong bối cảnh thông tin phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam cần có hệ thống công bố thông tin đáng tin cậy và có khả năng so sánh với chuẩn mực quốc tế để thu hút nguồn vốn đầu tư. Hội thảo trong khuôn khổ dự án lần này nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng Việt Nam nâng cao chất lượng công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững và hiểu rõ hơn các yêu cầu đang thay đổi về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Tại hội thảo, chuyên gia của JICA phân tích về các xu hướng và thông lệ quốc tế mới nhất trong công bố thông tin ESG, trong khi các nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trình bày góc nhìn về nhu cầu của nhà đầu tư cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong báo cáo phát triển bền vững. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng giới thiệu định hướng tương lai của các quy định về công bố thông tin phát triển bền vững tại Việt Nam. Các bài trình bày được tiếp nối bằng phiên thảo luận tọa đàm về các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: JICA)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng JICA Việt Nam được Bộ Tài chính trao Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự ghi nhận này phản ánh gần ba thập kỷ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những hỗ trợ của JICA trong việc tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nâng cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường, thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư và hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng trao Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Tài chính Việt Nam tặng ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, với những đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như hỗ trợ nỗ lực nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và năng lực cạnh tranh quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.