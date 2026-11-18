Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là sự kiện thường niên quan trọng của APEC, mang đến cơ hội đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạch định chính sách và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Hội nghị năm nay quy tụ gần 2.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 115 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới về doanh thu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Hội nghị; các khách mời danh dự có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo; Tổng thống Chile José Antonio Kast; Thủ tướng Canada Mark Carney; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng làm chủ tương lai”, Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và có ảnh hưởng lớn đến tương lai kinh tế châu Á-Thái Bình Dương như triển vọng kinh tế thế giới và khu vực, cơ hội hợp tác và tăng cường kết nối liên kết khu vực, Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về hành trình 40 năm Đổi mới của Việt Nam, khẳng định đó là quyết định có ý nghĩa lịch sử đã thay đổi vận mệnh phát triển của đất nước, giúp tạo nên một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và nâng cao chất lượng cuộc sống tất cả người dân. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, năng lực sản xuất hạn chế và ít kết nối với thế giới trước Đổi mới, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô GDP trên 500 tỷ USD, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời phát triển mạnh các ngành dịch vụ hiện đại.

Bài học lớn rút ra là: Đổi mới tạo ra động lực phát triển, mở cửa mang đến những cơ hội mới và hội nhập giúp các nền kinh tế cùng lớn mạnh. Công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã tìm thấy sự cộng hưởng sâu sắc với tầm nhìn của APEC và sự đồng hành của Diễn đàn. Từ vị thế của một nền kinh tế đi sau trên hành trình hội nhập, Việt Nam đã trở thành một đối tác tích cực, cùng các thành viên kiến tạo những khuôn khổ hợp tác và định hình tương lai phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đã lựa chọn cho mình mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, nhằm tạo nền tảng cho phát triển quốc gia đến năm 2045. Mô hình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có sự đồng điệu sâu sắc với các ưu tiên của APEC. Đó là, khơi dậy động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách mạnh mẽ để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển và gắn sự phát triển với hạnh phúc của người dân, thắp sáng các giá trị nhân văn và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa. Đồng thời, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; đề cao đối thoại, vun đắp lòng tin, thúc đẩy hợp tác.

Nêu ba chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển, tác động sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp trên toàn thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế, xói mòn lòng tin giữa các quốc gia. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và các định chế quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị APEC thúc đẩy ba định hướng chiến lược: Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới; lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất; chủ động mở rộng đầu tư, kết nối thị trường, xây dựng những chuỗi giá trị tự cường và bền vững; đồng thời chia sẻ tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách, đề xuất những giải pháp thiết thực để APEC thực sự trở thành không gian hợp tác, đổi mới và cùng thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam chào đón các doanh nghiệp APEC, nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, xây dựng những quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, cùng chia sẻ tri thức, công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới. Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có thể dự báo; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và đồng hành tháo gỡ khó khăn. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về Năm APEC 2027 - hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trước khi hội tụ tại Đảo Ngọc Phú Quốc trong Tuần lễ cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời các đại biểu cộng đồng đến Việt Nam, đến với APEC Việt Nam 2027 cùng khám phá cơ hội, tạo dựng thành công chung và cùng nhau đồng hành kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới của tự cường, đổi mới sáng tạo, bao trùm và thịnh vượng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự hưởng ứng lớn của Hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao những nhận định sâu sắc về thế giới và APEC; ủng hộ các đề xuất về định hướng hợp tác APEC và bày tỏ tin tưởng vào các chính sách cải cách, phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ của Việt Nam.