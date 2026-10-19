Thúc đẩy môi trường số an toàn, Meta đồng hành cùng chiến dịch 'Không Một Mình'

“Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên” là trải nghiệm tương tác giúp các em học sinh tìm hiểu về an toàn trên không gian mạng, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh và cân bằng thông qua thông qua hai hình thức: trò chơi tương tác và các hoạt động trải nghiệm thực tế theo chủ đề.

Chiến dịch quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng “Không Một Mình” do Bộ Công an

Trò chơi tương tác sử dụng các câu hỏi mở để đưa ra những tình huống quen thuộc như xây dựng thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, chủ động lựa chọn nội dung xuất hiện trên bảng tin, tác động của việc so sánh bản thân với người khác , cũng như nhận biết và ứng phó với hành vi bắt nạt trực tuyến.

Các em học sinh được trực tiếp khám phá 5 khu vực

Học sinh cũng được trực tiếp khám phá 5 khu vực trải nghiệm, bao gồm Social Spaces (Không gian kết nối), Feed Control (Làm chủ bảng tin), Beyond Likes (Giá trị không chỉ ở lượt tương tác), Know Your Limits (Hiểu giới hạn của bản thân) và Kindness Online (Lan tỏa sự tử tế trên không gian mạng). Thông qua các thẻ hình ảnh, hoạt động tương tác và tình huống thực tế, các chủ đề về mạng xã hội và trải nghiệm số trở nên gần gũi, dễ liên hệ và khuyến khích học sinh suy nghĩ từ những trải nghiệm của chính mình.

Thông qua các hoạt động, học sinh được học từ chính những trải nghiệm đó

Cách tiếp cận lấy hình ảnh minh họa làm trọng tâm cũng giúp những vấn đề tưởng như khó nói trở nên trực quan và phù hợp hơn với học sinh.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đại diện Ban thư ký Liên minh Niềm tin số

“Đây không chỉ là một sự kiện, mà là một không gian để người lớn chúng ta thực sự lắng nghe các em, và nơi các em được học cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Một thông điệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với hành động của cả cộng đồng. Thanh thiếu niên cần điểm tựa, cha mẹ và thầy cô cần lắng nghe và bao dung, nhà trường cần hỗ trợ kịp thời, và các tập đoàn công nghệ như Meta cần liên tục nâng cao các giải pháp an toàn số dành cho thanh thiếu niên.” Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đại diện Ban Thư ký Liên minh Niềm tin số, chia sẻ.

PGS. TS. NGƯT Đặng Quốc Thống

PGS. TS. NGƯT Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết: “Thông qua chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”, hoạt động đồng hành hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình”, trường THCS Đoàn Thị Điểm cùng Meta mang đến cho học sinh những góc nhìn đúng đắn về các nguy cơ trên môi trường trực tuyến như bắt nạt mạng, áp lực tâm lý hay các nội dung độc hại; đồng thời truyền đi thông điệp: Các em luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tin cậy từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Sự hợp tác này khẳng định cam kết mạnh mẽ của THCS Đoàn Thị Điểm trong việc không ngừng đổi mới, tiên phong kết nối các nguồn lực xã hội uy tín để tạo dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn và hạnh phúc nhất cho mỗi con học sinh.”

Chương trình tập huấn kỹ năng số

Tiếp nối chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”, Meta phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) triển khai chương trình tập huấn kỹ năng số theo định hướng của Bộ Công an.

Nội dung tập huấn tập trung vào chủ đề an toàn trên không gian mạng và xây dựng thói quen số lành mạnh cho thanh thiếu niên tại Việt Nam, đồng thời hướng dẫn giáo viên thực hành sử dụng các thẻ câu hỏi và tài liệu hướng dẫn từ chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”.

Chương trình tập huấn cho 109 giáo viên

Chương trình sẽ tập huấn cho 100 giáo viên tại 5–7 tỉnh thành thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp theo mô hình đào tạo giáo viên chủ chốt.

Sau chương trình, các thầy cô có thể tiếp tục triển khai nội dung về an toàn trên không gian mạng và thói quen số lành mạnh tới học sinh và phụ huynh.

Thông qua các buổi học trên lớp, hoạt động dành cho toàn trường và các hoạt động do học sinh chủ động triển khai với bạn đồng trang lứa, chương trình đặt mục tiêu tiếp cận 50 trường học, 20.000 học sinh và 20.000 phụ huynh. Chương trình cũng sẽ xây dựng cộng đồng thực hành trực tuyến nhằm hỗ trợ giáo viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và duy trì việc áp dụng các nội dung đã được tập huấn.

Bà Ngô Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giáo viên và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh nhận biết các rủi ro trên mạng, biết cách tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề về an toàn trong môi trường số. Thông qua những hoạt động sáng tạo và khuyến khích tư duy phản biện, chương trình sẽ giúp học sinh củng cố kỹ năng an toàn số và xây dựng tương tác lành mạnh hơn trong môi trường số. Chúng tôi cũng kỳ vọng những nội dung và hoạt động từ chương trình ‘Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên’ của Meta sẽ tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, để người lớn có thể trở thành những người đồng hành đáng tin cậy, lắng nghe và hỗ trợ các em trong quá trình trưởng thành trong một thế giới ngày càng số hóa.”

Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tại Meta

Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tại Meta, chia sẻ: “Bên cạnh những tính năng bảo vệ được tích hợp trong các sản phẩm của Meta, việc trang bị cho thanh thiếu niên, phụ huynh và giáo viên kiến thức cũng như sự tự tin để trò chuyện cởi mở về trải nghiệm trên không gian số là rất quan trọng. Thông qua chương trình đối thoại và hợp tác với Vietnet-ICT, Meta hưởng ứng chiến dịch ‘Không Một Mình’, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận thiết thực và có ý nghĩa về an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam.”

Những trải nghiệm tại chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên” giúp phụ huynh và thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về những tính năng an toàn được tích hợp sẵn trong chế độ Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger.

Chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên” giúp phụ huynh và thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về những tính năng an toàn được tích hợp sẵn trong chế độ Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger

Được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho người từ 13 tuổi trở lên và ý kiến đóng góp từ phụ huynh, tài khoản Thanh thiếu niên tự động áp dụng các biện pháp bảo vệ mặc định, giúp thanh thiếu niên tiếp cận những nội dung tương tự với những gì các em có thể xem trong một bộ phim phù hợp với độ tuổi. Các em cũng không thể tự tắt những biện pháp bảo vệ này nếu chưa có sự cho phép của phụ huynh.

Mới đây nhất là vào tháng 9 vừa qua, Meta đã triển khai tính năng giám sát dành cho phụ huynh trên Threads tại Việt Nam, cho phép phụ huynh xem thời gian con sử dụng Threads, đặt giới hạn thời gian hằng ngày, điều chỉnh Chế độ nghỉ ngơi (Sleep Mode), cũng như quản lý một số cài đặt về quyền riêng tư và nội dung.

Ngay trong tháng 10 này, Meta cũng mở rộng các tính năng giám sát dành cho phụ huynh trên Meta AI, giúp phụ huynh có thêm thông tin để theo dõi trải nghiệm của con trên ứng dụng.

Thông qua ứng dụng Meta AI, phụ huynh có thể xem và điều chỉnh các cài đặt nội dung của con, đồng thời biết được những chủ đề mà con đã hỏi Meta AI trong 7 ngày qua. Những thông tin này cũng có thể được xem tại Trung tâm Gia đình (Family Center).

Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài của Meta nhằm cung cấp cho phụ huynh những công cụ hữu ích để đồng hành và hỗ trợ con trong quá trình sử dụng các ứng dụng của Meta.