Thúc đẩy môi trường số an toàn hơn cho thanh thiếu niên

Logo của chương trình. (Nguồn: BAN TỔ CHỨC)

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Meta đã tham gia đồng hành hưởng ứng cùng chiến dịch quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng “Không một mình” do Bộ Công an chủ trì, thông qua chương trình “Đối thoại vì không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”.

“Đối thoại vì không gian số an toàn cho thanh thiếu niên” là trải nghiệm tương tác giúp học sinh tìm hiểu về an toàn trên không gian mạng, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh và cân bằng thông qua hai hình thức: trò chơi tương tác và các hoạt động trải nghiệm thực tế theo chủ đề.

Cụ thể, trò chơi tương tác sử dụng các câu hỏi mở để đưa ra những tình huống quen thuộc trong trải nghiệm số của học sinh, như xây dựng thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, chủ động lựa chọn nội dung xuất hiện trên bảng tin, tác động của việc so sánh bản thân với người khác và lượt tương tác, cũng như nhận biết và ứng phó với hành vi bắt nạt trực tuyến.

Các em học sinh trong chương trình. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Học sinh cũng được trực tiếp khám phá năm khu vực trải nghiệm, bao gồm Social Spaces (Không gian kết nối), Feed Control (Làm chủ bảng tin), Beyond Likes (Giá trị không chỉ ở lượt tương tác), Know Your Limits (Hiểu giới hạn của bản thân) và Kindness Online (Lan tỏa sự tử tế trên không gian mạng).

Thông qua các thẻ hình ảnh, hoạt động tương tác và tình huống thực tế, các chủ đề về mạng xã hội và trải nghiệm số trở nên gần gũi, dễ liên hệ và khuyến khích học sinh suy nghĩ từ những trải nghiệm của chính mình. Cách tiếp cận lấy hình ảnh minh họa làm trọng tâm cũng giúp những vấn đề tưởng như khó nói trở nên trực quan và phù hợp hơn với học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đại diện Ban Thư ký Liên minh Niềm tin số, đây không chỉ là một sự kiện mà còn là một không gian để người lớn thực sự lắng nghe các em và nơi các em được học cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cho biết: Thông qua chương trình “Đối thoại vì không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”, hoạt động đồng hành hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”, chúng tôi cùng Meta mang đến cho học sinh những góc nhìn đúng đắn về các nguy cơ trên môi trường trực tuyến như bắt nạt mạng, áp lực tâm lý hay các nội dung độc hại đồng thời truyền đi thông điệp “các em luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tin cậy từ gia đình, nhà trường và cộng đồng”.

Trong khuôn khổ chương trình, Meta phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) triển khai chương trình tập huấn kỹ năng số theo định hướng của Bộ Công an.

Theo đó, nội dung tập huấn tập trung vào chủ đề an toàn trên không gian mạng và xây dựng thói quen số lành mạnh cho thanh thiếu niên tại Việt Nam, đồng thời hướng dẫn giáo viên thực hành sử dụng các thẻ câu hỏi và tài liệu hướng dẫn từ chương trình “Đối thoại vì Không gian số an toàn cho thanh thiếu niên”.

Dự kiến, chương trình sẽ tập huấn cho 100 giáo viên tại 5-7 tỉnh, thành phố thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp theo mô hình đào tạo giáo viên chủ chốt. Sau chương trình, các thầy cô sẽ có thể tiếp tục triển khai nội dung về an toàn trên không gian mạng và thói quen số lành mạnh tới học sinh và phụ huynh.

Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận 50 trường học, 20.000 học sinh và 20.000 phụ huynh; xây dựng cộng đồng thực hành trực tuyến nhằm hỗ trợ giáo viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và duy trì việc áp dụng các nội dung đã được tập huấn.

Như chia sẻ của bà Ngô Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), thông qua những hoạt động sáng tạo và khuyến khích tư duy phản biện, chương trình sẽ giúp học sinh củng cố kỹ năng an toàn số và xây dựng tương tác lành mạnh hơn trong môi trường số.

Đồng quan điểm trên, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tại Meta nhấn mạnh, thông qua chương trình đối thoại và hợp tác với Vietnet-ICT, Meta hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” cũng như thúc đẩy cách tiếp cận thiết thực và có ý nghĩa về an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam.