Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Đồng Nai với Belarus

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu với lãnh đạo thành phố, ông Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Với những tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp, cơ khí, sản xuất máy móc, Tổng Lãnh sự quán Belarus mong muốn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp của Belarus và Đồng Nai. Đặc biệt đón chào các doanh nghiệp của Đồng Nai đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Belarus. Ông Alexander Sidoruk hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để doanh nghiệp 2 nước tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau, tạo tiền đề cho những hợp tác trong tương lai.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh sau buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cho biết: Đồng Nai là một trong những thành phố phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước với hơn 90 khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích trên 69 ngàn hécta. Đến nay, Đồng Nai đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại thành phố, trên 2,3 ngàn dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư hơn 46,7 tỷ USD.

Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm lãnh đạo thành phố nhân chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Với vị thế của một địa phương có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại của thành phố Đồng Nai được mở rộng, đi vào chiều sâu. Không chỉ phát triển mạnh về kinh tế, Đồng Nai còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, với hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng với 119 di tích được Nhà nước xếp hạng, hơn 400 loại hình lễ hội diễn ra trong năm.

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành của Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố và phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Belarus là quốc gia có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế tạo, cơ khí, sản xuất máy móc, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực mà thành phố Đồng Nai rất quan tâm. Lãnh đạo thành phố mong rằng Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối thành phố Đồng Nai với các địa phương, đối tác tiềm năng của Belarus đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại thành phố trong thời gian tới.