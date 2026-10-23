Đại tá Kiều Phi Hùng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tặng hoa chào mừng Đại tá Đồng Quân Long, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự sang tham dự hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Đại tá Đồng Quân Long, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá tình hình biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thời gian qua cơ bản ổn định, quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng Biên phòng hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 Việt Nam và Trung Quốc tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm duy trì ổn định an ninh vùng biên, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin và kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bao gồm: Xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy; sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy định biên giới. Hai bên tiếp tục giám sát các công trình xây dựng biên giới, xử lý các vị trí sạt lở từ Mốc 89 đến Mốc 90, đường tuần tra khu vực Mốc 142; đồng thời thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 phía Việt Nam và phía Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Trung. Theo cơ chế luân phiên, hội đàm định kỳ năm 2027 sẽ do phía Trung Quốc chủ trì tổ chức.