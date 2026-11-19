Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện thanh niên phường Thục Phán đề nghị tỉnh cho biết giải pháp để quản lý chặt chẽ hoạt động cho thuê xe máy đối với khách du lịch quốc tế chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Tô Vũ Ninh cho biết, UBND tỉnh xác định việc quản lý hoạt động cho thuê xe mô tô, xe gắn máy cho khách du lịch, nhất là khách quốc tế, phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận các phương thức di chuyển an toàn, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm tại Cao Bằng.

Sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện điều khiển phương tiện đối với khách du lịch quốc tế. Tỉnh Cao Bằng ủng hộ nghiên cứu, phát triển mô hình người địa phương lái xe phục vụ khách du lịch (Easy Rider) theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp quy định pháp luật; vừa tạo phương án di chuyển an toàn cho du khách không đủ điều kiện tự lái, vừa tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương… Mục tiêu là từng bước hình thành đội ngũ lái xe du lịch địa phương chuyên nghiệp, am hiểu địa bàn, có kỹ năng phục vụ khách quốc tế, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với điểm đến, góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao trải nghiệm của du khách, tạo việc làm, sinh kế,...

Trả lời câu hỏi của thanh niên xã Tam Kim về giải pháp đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng, tạo điều kiện cho người dân và thanh niên địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế rừng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng Mã Thị Trà My cho rằng, các xã có diện tích rừng và nhu cầu phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, trong đó có xã Tam Kim, cần chủ động rà soát, xác định cụ thể diện tích, loại đất, loại rừng, trạng thái rừng, loài cây và phương thức sản xuất dự kiến. Trên cơ sở đó, địa phương hướng dẫn người dân, đoàn viên, thanh niên tổ chức sản xuất đúng quy định; không tự ý phát dọn, cải tạo hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đại diện thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng trao đổi.

Trong giai đoạn 2027 - 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao vốn tổ chức triển khai Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã Tam Kim có diện tích đất lâm nghiệp, quỹ đất phù hợp và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể đăng ký nhu cầu thông qua UBND xã Tam Kim để được tổng hợp, rà soát và xem xét hỗ trợ theo nội dung, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ của dự án và quy định hiện hành. Việc hỗ trợ không thực hiện theo hình thức cấp riêng cho từng xã hoặc từng đối tượng khi chưa có căn cứ, mà phải gắn với kế hoạch, dự án và đối tượng đủ điều kiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, thanh niên các xã, phường cũng quan tâm đến những chính sách, giải pháp để hỗ trợ thanh niên mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cấp công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu miến dong Cao Bằng gắn với bảo vệ môi trường, xử lý chất thải làng nghề; hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ưu đãi vốn vay khởi nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ngành khẩn trương xây dựng đề án khởi nghiệp theo hướng phát triển việc làm và doanh nghiệp tại chỗ; đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối việc làm ngoài tỉnh.

Đối với lĩnh vực du lịch văn hóa, các ngành chức năng cần mời gọi các doanh nghiệp đến khảo sát, phát triển du lịch tại các điểm có tiềm năng như: Đồi cỏ Nà Mùng (xã Phan Thanh), núi Phia Dạ (xã Sơn Lộ); tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho thanh niên tham gia dự án Easy Rider; có gói tín dụng cho vay các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên…

Quang cảnh Hội nghị.

Các cơ quan chức năng phải gắn phát triển nông nghiệp với sinh kế của người dân; nghiên cứu xây dựng chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lựa chọn những ý tưởng có tính khả thi, có thể thử nghiệm, phát triển thành sản phẩm cụ thể, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và kết nối đầu tư; tích cực tham gia hỗ trợ kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp cho thanh niên; chủ động kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Cao Bằng…

Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các đơn vị cần triển khai đề án theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động; chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của từng dự án, từng doanh nghiệp; dự báo nhu cầu lao động để tổ chức đào tạo phù hợp

Đồng thời, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đào tạo nghề, bổ sung kỹ năng, tiếp cận vốn và phát triển thị trường. Trước mắt, các đơn vị cần xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên, người lao động, nhu cầu đào tạo và tuyển dụng để phục vụ công tác quản lý, kết nối việc làm; đồng thời, duy trì liên hệ với sinh viên, lao động có trình độ đang học tập, làm việc ngoài tỉnh, từng bước tạo điều kiện để họ trở về đóng góp cho quê hương khi kinh tế địa phương phát triển…

Qua khảo sát, mỗi năm tỉnh Cao Bằng có khoảng 18.000 - 20.000 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, trong đó thanh niên chiếm từ 11.000 - 15.000 người. Kết quả khảo sát tại 53 xã, phường cho thấy, khoảng 69% thanh niên mong muốn làm việc tại địa phương, 62% có nguyện vọng khởi nghiệp, lập nghiệp trên quê hương. Tuy nhiên, 58,9% thanh niên được khảo sát còn thiếu kiến thức, kỹ năng và 58,6% gặp khó khăn về nguồn vốn.