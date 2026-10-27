Thúc đẩy logistics xanh, nâng sức cạnh tranh chuỗi cung ứng

Đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Tại phiên thảo luận, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận về kết nối hạ tầng, công nghệ và dữ liệu nhằm giảm chi phí, phát thải và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển dịch theo hướng xanh, minh bạch và thông minh, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp về thể chế, công nghệ, vốn, nhân lực và hạ tầng giữa các địa phương, quốc gia.

Theo Tiến sĩ Bùi Bá Nghiêm, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, logistics xanh cần gắn với chuyển đổi số, lấy hiệu quả kinh tế, môi trường và tính khả thi làm thước đo. Các giải pháp phải được triển khai xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ cung ứng nguyên liệu, vận chuyển, lưu kho, sản xuất đến phân phối và tái chế.

Tiến sĩ Bùi Bá Nghiêm, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Về hạ tầng, chuyên gia cho rằng, cần tăng cường kết nối vùng nguyên liệu, trung tâm logistics với cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu; khai thác hiệu quả vận tải đường thủy, đường sắt và ven biển.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cần đẩy mạnh liên kết các trung tâm sản xuất, kho bãi và mạng lưới vận tải thủy với cụm cảng Cái Mép-Thị Vải; tháo gỡ các điểm nghẽn về luồng tuyến, bến bãi, điểm gom hàng và hạ tầng sau cảng.

Đồng thời, doanh nghiệp cần kết nối dữ liệu đơn hàng, tải trọng, hành trình và mức tiêu thụ năng lượng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bắt đầu bằng những giải pháp phù hợp với nguồn lực hiện có, như bảo dưỡng phương tiện, tiết kiệm năng lượng trong kho và ứng dụng phần mềm quản lý đơn hàng, hành trình vận chuyển.

Tại sự kiện, chuyên gia cho rằng, năng lực cạnh tranh cần được đánh giá trên toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, logistics và phân phối. Một nhà máy có năng suất cao nhưng hệ thống logistics thiếu minh bạch hoặc không thể chứng minh dấu vết carbon vẫn có thể gặp khó khi tiếp cận thị trường.

Chuyên gia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Để hướng đến chuỗi logistic xanh, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số, phát triển năng lượng sạch và logistics phát thải thấp; chuẩn hóa giao dịch điện tử, chứng từ điện tử và các loại thông tin cần chia sẻ.

Đồng thời, cần có bộ tiêu chí thống nhất để xác định cảng xanh, kho hàng xanh và logistics xanh. Các tiêu chí cần đo lường gồm lượng phát thải CO2, hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu suất vận hành và mức độ lãng phí.