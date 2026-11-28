Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết với vai trò Chủ tịch cơ chế CLMV, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV-12 và phối hợp với Myanmar, Chủ tịch cơ chế ACMECS, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS-11. Các hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế. Hội nghị cấp cao CLMV-12 và Hội nghị cấp cao ACMECS-11 đã thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chủ trì họp báo thông tin về kết quả các hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11. Ảnh: VIỆT TRUNG

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, điểm nổi bật qua hai hội nghị là các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo bứt phá cho hợp tác tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mê Công. Tăng cường hợp tác ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung tiếp tục được xác định là ưu tiên tại cả hai cơ chế, nhất là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân trong khu vực.

Tại Hội nghị cấp cao CLMV-12, các nhà lãnh đạo xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027-2028, trong đó đẩy mạnh kết nối các hành lang kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực; thống nhất đổi mới lĩnh vực hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới, đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch cơ chế CLMV cho Campuchia.

Tại Hội nghị cấp cao ACMECS-11, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững. Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Naypyidaw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF). Kết thúc hội nghị, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch cơ chế ACMECS cho Thái Lan.

“Đối với Việt Nam, việc tổ chức thành công hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kinh tế và kết nối tiểu vùng Mê Công, là khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Đồng thời, kết quả của hai hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.