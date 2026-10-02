Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển ngành Công Thương

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP. Hải Phòng)

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026-2030. Ngành Công Thương các địa phương cần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp, khai thác tiềm năng và lợi thế trong liên kết vùng.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, ba tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, tạo đà cho năm 2027. Các địa phương cần đánh giá sát khả năng hoàn thành chỉ tiêu, làm rõ đóng góp của ngành và dự án trọng điểm trong quý IV.

Đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, cần xác định nguyên nhân, giải pháp đột phá và trách nhiệm thực hiện. Việc tháo gỡ khó khăn phải đi thẳng vào những vấn đề cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc của các dự án đầu tư.

Liên kết vùng cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch khả thi. Trọng tâm là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ; kết nối khu, cụm công nghiệp và cửa khẩu với cảng biển, trung tâm logistics.

Cùng với đó, ngành Công Thương cần khai thác thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phối hợp giữa Bộ với địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho rằng hội nghị là cơ hội để các địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc vượt ngoài phạm vi một tỉnh, thành phố, tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn vùng và cả nước.

Khu vực phía Bắc có các trung tâm sản xuất công nghiệp, vùng nguyên liệu, thị trường tiêu dùng lớn, hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển và hạ tầng giao thông hiện đại. Hiệu quả phát triển phụ thuộc vào nỗ lực từng địa phương và khả năng kết nối hạ tầng, thị trường, dữ liệu, chính sách trong vùng.

Trong chín tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng ước tăng 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%.

Lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 11,7%; thu từ xuất nhập khẩu đạt 72.974 tỷ đồng, tăng 17%. Thành phố thuộc nhóm năm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo PCI 2025, dẫn đầu PAR INDEX và SIPAS năm 2025.

Triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW và không gian phát triển mới sau hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng cam kết cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực logistics, làm đầu mối kết nối, thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững.

Các tham luận tập trung vào phối hợp chuỗi ngành hàng, logistics, chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch. Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị sẽ ký thỏa thuận thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, phát triển thị trường và xuất khẩu. Sở Công Thương cũng ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ kinh doanh trực tuyến.