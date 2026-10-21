Thúc đẩy liên kết viện, trường với doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan gian hàng tại không gian triển lãm Đổi mới sáng tạo ngày 4-10-2026. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sẽ chủ trì hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn trong liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình bày báo cáo về thực trạng, điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết viện, trường với doanh nghiệp. Đại diện UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Viện Nghiên cứu Cơ khí, Công ty cổ phần Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Vinamit, Đại học Huế và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác trong phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Phiên trao đổi, giải đáp dự kiến tập trung vào năm nhóm vấn đề: Doanh nghiệp tham gia xác định, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; kết nối doanh nghiệp với viện, trường và tổ chức nghiên cứu phù hợp; sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; giải pháp đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và ra thị trường.

Thông qua hội nghị, các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai dự kiến được xác định nhằm tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả hợp tác không chỉ nằm ở số lượng thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng hơn là công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị thiết thực tạo ra cho nền kinh tế.