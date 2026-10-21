Thúc đẩy liên kết viện, trường với doanh nghiệp

Sự kiện diễn ra ngày 23/10 tới đây, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Phạm Đức Long tham quan gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Sự kiện hướng tới mục tiêu gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình bày báo cáo về thực trạng, các điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy mối liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp.

Bên cạnh báo cáo chính, đại diện các địa phương và đơn vị như UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Viện Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Vinamit, Đại học Huế và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tập trung vào những mô hình liên kết trong phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Phiên thảo luận tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm: doanh nghiệp tham gia xác định và đặt hàng nhiệm vụ; cơ chế nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; kết nối doanh nghiệp với viện, trường và tổ chức nghiên cứu phù hợp; sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và ra thị trường.

Hội nghị nhấn mạnh sự thay đổi trong cách đánh giá hiệu quả hợp tác: thước đo của liên kết viện - trường - doanh nghiệp không nằm ở số lượng thỏa thuận ký kết, mà ở số lượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị mới tạo ra cho nền kinh tế.

Hội nghị sẽ xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai cụ thể nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thị trường.