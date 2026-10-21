Thúc đẩy liên kết viện, trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan các gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hội nghị diễn ra tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp.

Sự kiện hướng tới gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, tập trung thảo luận cách thức đưa kết quả khoa học vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình bày báo cáo về thực trạng, điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Viện Nghiên cứu Cơ khí, Công ty cổ phần Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Vinamit, Đại học Huế và Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình liên kết.

Nội dung trao đổi đề cập việc hợp tác phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phiên trao đổi, giải đáp tập trung vào năm nhóm vấn đề. Đó là: Doanh nghiệp tham gia xác định và đặt hàng nhiệm vụ; Cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; Kết nối doanh nghiệp với viện, trường và tổ chức nghiên cứu phù hợp; Sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; Đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và ra thị trường.

Hiệu quả liên kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần được thể hiện qua công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị mới tạo ra cho nền kinh tế. Hội nghị dự kiến xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai để kết quả nghiên cứu đến gần hơn với sản xuất và thị trường.