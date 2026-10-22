Thúc đẩy liên kết viện, trường, doanh nghiệp trong phát triển khoa học công nghệ

Ngày 23/10/2026, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).

Hội nghị do Bộ KH&CN phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp.

Hội nghị hướng tới tăng cường gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu của thị trường, thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, từng bước chuyển hóa thành công nghệ và sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: Bộ KH&CN

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ KH&CN sẽ trình bày báo cáo về thực trạng liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cùng giải pháp thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, phát triển KH&CN.

Các đại biểu cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác trong phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Qua đó, hội nghị hướng tới làm rõ những cách thức kết nối hiệu quả hơn giữa các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo điều kiện để thành tựu khoa học, công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Một nội dung trọng tâm là phiên trao đổi, giải đáp tập trung vào 5 nhóm vấn đề: doanh nghiệp tham gia xác định và đặt hàng nhiệm vụ KH&CN; cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức nghiên cứu phù hợp; sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa công nghệ và sản phẩm ra thị trường.

Đây đều là những vấn đề quan trọng đối với quá trình gắn kết nghiên cứu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ khâu xác định nhu cầu nghiên cứu, cùng với cơ chế hợp tác và phân chia lợi ích phù hợp, sẽ góp phần tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng được hoàn thiện, chuyển giao và phát triển thành sản phẩm thương mại.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới sáng tạo ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ qua số lượng thỏa thuận hợp tác, mà còn qua khả năng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp dự kiến xác định những nhiệm vụ, giải pháp cùng lộ trình triển khai cụ thể, nhằm tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thị trường. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả khai thác kết quả nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghệ trong nước.