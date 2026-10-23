Thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công thương; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cùng các trường cao đẳng và doanh nghiệp khoa học, công nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước - Nhà trường/Viện nghiên cứu - Nhà doanh nghiệp.

Qua đó, thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu thực trạng, điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái hợp tác đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thực tiễn.

Hội nghị cũng nghe tham luận của các địa phương, viện, trường và doanh nghiệp, tập trung vào thúc đẩy công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, phát triển và thương mại hóa sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu - đào tạo và doanh nghiệp.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, mối liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hiện vẫn còn lỏng lẻo, chưa thực chất, dẫn đến việc đề tài nghiên cứu có số lượng lớn nhưng ứng dụng và thương mại hóa còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu cơ chế, chính sách đồng bộ, thiếu sự gắn kết từ khâu đặt hàng đến ứng dụng, cùng tâm lý e ngại rủi ro của một số đơn vị.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đổi mới tư duy và cách làm theo hướng lấy nhu cầu thực tiễn của thị trường làm gốc, chuyển mạnh sang cơ chế đặt hàng gắn liền với trách nhiệm và sản phẩm đầu ra.

Các bộ, ngành, địa phương, viện, trường và doanh nghiệp phải thắt chặt liên kết ba nhà, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính và tài sản trí tuệ, đồng thời áp dụng các bộ chỉ số đo lường hiệu quả cụ thể để đánh giá thực chất mức độ hợp tác trong thời gian tới.