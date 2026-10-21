Thúc đẩy liên kết viện-trường Đại học với doanh nghiệp trong phát triển KH-CN

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa tri thức, kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Khi nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp được kết nối với năng lực nghiên cứu của viện, trường, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có điều kiện bám sát yêu cầu thực tế hơn, đồng thời mở rộng cơ hội ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nhằm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam, Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ sẽ diễn ra ngày 23/10/2026.

Hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng Chính phủ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đồng chủ trì phiên trao đổi, giải đáp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình bày báo cáo về thực trạng, điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viettel, Viện Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty Cổ phần Vinamit, Đại học Huế và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình liên kết trong phát triển công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Các mô hình được lựa chọn chia sẻ tại hội nghị gắn với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp, nông nghiệp đến dược liệu. Đây là cơ sở để trao đổi về cách thức kết nối năng lực nghiên cứu với yêu cầu phát triển sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phiên trao đổi, giải đáp tập trung vào 5 nhóm vấn đề gồm doanh nghiệp tham gia xác định và đặt hàng nhiệm vụ; cơ chế Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, chia sẻ rủi ro; kết nối doanh nghiệp với viện, trường và tổ chức nghiên cứu phù hợp; sở hữu trí tuệ, tài sản, quyền và lợi ích của các bên; đưa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và ra thị trường.

Những nội dung này liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Trong số đó, việc làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế phân chia lợi ích và trách nhiệm đầu tư giữa các bên có ý nghĩa đối với khả năng duy trì hợp tác, tiếp nhận công nghệ và phát triển sản phẩm sau nghiên cứu.

Thước đo của liên kết viện nghiên cứu-trường đại học-doanh nghiệp không nằm ở số thỏa thuận hợp tác, mà ở công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được thương mại hóa và giá trị mới tạo ra cho nền kinh tế.

Hội nghị dự kiến xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và thị trường./.