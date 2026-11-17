Đưa giống, vốn và kỹ thuật đến với hội viên

Tại xóm Nà Tẻng, mô hình “Nuôi gà an toàn sinh học” thu hút 70 hội viên phụ nữ tham gia. Các hội viên được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Hội kết nối, hỗ trợ hội viên phụ nữ các xóm: Nà Tẻng, Thái Cường, Nà Mè, Dẻ Đoóng, Thanh Hùng trồng ớt hữu cơ trên diện tích gần 10 ha. Công ty DACE hỗ trợ giống, phân bón, chế phẩm sinh học, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Sản xuất rau màu là hướng sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương. Trên địa bàn, Hợp tác xã Thuận Phòng và Hợp tác xã Thực phẩm sạch Cao Bằng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; khảo sát nhu cầu, cam kết bao tiêu đối với các hộ ký hợp đồng liên kết. Đây là những địa chỉ do tổ chức Hội tìm hiểu, kết nối cho hội viên có nhu cầu, gắn hỗ trợ vốn với kỹ thuật và thị trường.

Hội LHPN xã phối hợp với Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác vay vốn, xây dựng tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích; tuyên truyền, hướng dẫn chị em tiếp cận Quỹ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển" với tổng số vốn hàng tỷ đồng.

Chị Mông Thị Kiều, xóm Nà Tẻng cho biết: Hội LHPN xã quan tâm hỗ trợ hội viên tiếp cận các mô hình nuôi gà an toàn sinh học, trồng ớt hữu cơ, chăn nuôi, tiếp cận vốn, kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ nên chúng tôi yên tâm lao động sản xuất. Mong Hội tiếp tục hỗ trợ kết nối đầu mối tiêu thụ ổn định để hội viên phụ nữ mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, giúp nâng cao thu nhập.

Mở thêm đường cho nông sản

Để mở rộng đường ra cho nông sản, Hội LHPN xã hướng dẫn, tạo cơ hội cho hội viên tham gia Phiên chợ nông sản số xã Hòa An với 26 gian hàng. Phiên chợ kết hợp giới thiệu hàng hóa trực tiếp với livestream trên mạng xã hội, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Người sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu đặc điểm, nguồn gốc sản phẩm tới khách hàng qua kênh bán hàng mới. Tại phiên chợ, hội viên phụ nữ giới thiệu, bán các nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương như: lạp sườn, mật ong, rượu ngô, các loại rau củ… Chị Hoàng Xuân Trúc, xóm Vò Đáo chia sẻ: Sau lớp tập huấn của Hội LHPN xã về bán hàng trên nền tảng số, chúng tôi tự tin, mạnh dạn bán hàng hơn.

Hội viên phụ nữ xóm Hồng Việt bán các sản phẩm nông sản địa phương và sản phẩm OCOP tại Phiên chợ nông sản số xã Hoà An.

Hội LHPN xã phối hợp với Hội Nông dân trưng bày, quảng bá nông sản, sản phẩm đặc trưng tại các sự kiện văn hóa của xã, tỉnh, tổ chức livestream hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Những hoạt động này mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm địa phương, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận cách bán hàng mới. Gia đình chị Đường Thúy Hợi, xóm Nà Mò có khoảng 3.000 m² trồng ổi với 240 gốc, được Hội Nông dân hỗ trợ livestream, gia đình chị có thêm khách đặt mua, có phiên bán khoảng 5 tạ ổi. Việc quảng bá sản phẩm qua kênh trực tuyến giúp gia đình chị có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.

Tại xóm Lam Sơn, mô hình “Chi hội Phụ nữ số” được triển khai với các nội dung gần đời sống như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mạng xã hội và các nền tảng số thiết yếu. Qua đó chị em phụ nữ từng bước làm quen với môi trường số, có thêm kỹ năng phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bám sát cơ sở để đồng hành lâu dài

Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa An Dương Thị Hoa cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ mở rộng diễn đàn để lắng nghe ý kiến hội viên về những lĩnh vực, khâu cần hỗ trợ, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với từng nhóm phụ nữ. Người cần vốn được hướng dẫn lựa chọn nguồn vay phù hợp. Người thiếu kinh nghiệm được hỗ trợ kỹ thuật. Người đã có sản phẩm được tạo thêm cơ hội kết nối thị trường. Việc nắm bắt đúng nhu cầu giúp nguồn lực hỗ trợ đến đúng nơi, tránh triển khai dàn trải.

Chị Lý Thị Tống, dân tộc Mông, xóm Đức Xuân đề xuất: Chúng tôi mong Hội hỗ trợ thêm mô hình sinh kế mới phù hợp, ổn định. Với những hộ đã có sản phẩm sẽ được mở thêm các buổi hướng dẫn sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, giới thiệu, bán sản phẩm trên mạng xã hội; hỗ trợ cách đăng bài, livestream, nhận đơn, đóng gói, gửi hàng và thanh toán an toàn. Có thêm cách tiếp cận khách hàng ngoài địa phương sẽ giúp chị em phụ nữ mở rộng tiêu thụ, phát triển sản xuất.

Hội LHPN xã xác định tiếp tục quản lý nguồn vốn ủy thác, kiểm tra sử dụng vốn, vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khó khăn, hỗ trợ giống vật nuôi; duy trì “Chi hội Phụ nữ số” và hướng dẫn các ứng dụng phục vụ đời sống. Đây là những nhiệm vụ cần được cụ thể hóa theo khả năng và nhu cầu thực tế tại từng chi hội.

Từ Nà Tẻng đến Lam Sơn, từ nguồn vốn vay đến kênh quảng bá nông sản, hoạt động Hội đang hướng vào những công việc cụ thể của đời sống. Khi sự đồng hành được duy trì, phụ nữ có thêm điều kiện học hỏi, chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.