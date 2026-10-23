Thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện sở, ngành và đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, thể chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có những chuyển biến mạnh mẽ, từ quản lý bằng kiểm soát quy trình đầu vào sang quản lý kết quả, sản phẩm đầu ra và chấp nhận rủi ro; từ giao nhiệm vụ sang tổ chức thực hiện, đo lường kết quả, đánh giá tác động; từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trong tổng số 1.451 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được tổng hợp, có 181 nhiệm vụ do doanh nghiệp chủ trì, chiếm 12,5% tổng số nhiệm vụ và 25,7% tổng kinh phí; 11% ở cấp địa phương có sự tham gia của doanh nghiệp. Mức độ tham gia của doanh nghiệp trong hình thành quỹ khoa học và công nghệ để tài trợ nghiên cứu cũng còn rất thấp.

Thực tế này cho thấy, sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động nghiên cứu còn hạn chế, nhiều kết quả nghiên cứu chưa được ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời, việc đưa chính sách vào thực tiễn còn chậm, nhất là trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Một trong những điểm nghẽn lớn là mối liên kết giữa Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường chưa chặt chẽ, chưa thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, các bên cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu; doanh nghiệp tích cực đặt hàng, đầu tư và ứng dụng công nghệ…