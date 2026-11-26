Mở rộng cơ hội kết nối

Từ ngày 27 đến 29/11 này, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Chợ phiên quảng bá, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố bạn năm 2026 tại trụ sở cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố (đường Lê Lợi, phường Bắc Giang). Với quy mô 30-40 gian hàng tiêu chuẩn, chương trình quy tụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các hợp tác xã, doanh nghiệp với danh mục hàng hóa đa dạng. Các đơn vị tham gia được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tiêu chuẩn.

Hợp tác xã thảo dược Cát Cát là đơn vị tiếp tục tham gia Chợ phiên hợp tác xã năm 2026.

Tại khu vực gian hàng Bắc Ninh, người tiêu dùng có thể tìm hiểu, lựa chọn nhiều sản phẩm đặc trưng như đông trùng hạ thảo, mật ong, cam, bưởi, vải thiều sấy khô, mì gạo Chũ, long nhãn Nam Đồng, các sản phẩm chế biến từ sen, ngải cứu Cát Cát, bánh đa nem Thổ Hà, thịt chưng mắm tép PTK đạt OCOP 4 sao, đồ đồng và đồ gỗ mỹ nghệ.

Các tỉnh, thành phố bạn cũng mang đến nhiều đặc sản như miến dong, nấm hương, lạc đỏ của Lào Cai; giò chả làng nghề Ước Lễ, cốm và sản phẩm chế biến từ cốm của Hà Nội; chả mực, ruốc tôm, nước mắm truyền thống của Quảng Ninh; mắc ca và các sản phẩm chế biến từ mắc ca của Điện Biên.

Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức các hoạt động trao đổi trực tiếp giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, siêu thị và nhà phân phối. Qua đó, các bên chia sẻ nhu cầu thu mua, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, quy cách sản phẩm, năng lực cung ứng và phương thức hợp tác tiến tới việc ký kết hợp tác cụ thể.

Háo hức tham dự chợ phiên năm nay, anh Trần Đình Kỹ, Giám đốc Hợp tác xã thảo dược Cát Cát (xã Trung Chính) cho biết mong muốn được kết nối, mở rộng vùng trồng ngải cứu để phù hợp quy mô sản xuất. Do hiện nay diện tích vùng trồng tại địa phương ngày càng thu hẹp để phục vụ dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, hợp tác xã rất mong muốn kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp cả ở ngoài thành phố để hình thành nguồn cung nguyên liệu mới.

Tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã tổ chức, chị Nguyễn Thị Kim Phương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nham Biền chia sẻ: "Các hội chợ, chương trình kết nối cung - cầu là cơ hội để chúng tôi tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng quan hệ hợp tác. Từ những hoạt động này, hợp tác xã đã kết nối với một số hợp tác xã tại Hà Nội để đưa sản phẩm mật ong Khe Róc vào một số kênh phân phối tại Thủ đô. Chúng tôi mong muốn Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ".

Được biết, từ 01/07/2025 đến nay, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tổ chức 6 phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm khu vực kinh tế tập thể với hơn 400 loại sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, chủ lực địa phương; tổ chức 2 hội nghị kết nối giao thương với hơn 20 doanh nghiệp ký kết và 40 thỏa thuận, trao đổi hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động giúp hợp tác xã tìm hiểu thị trường, tiếp cận đối tác, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng ở nhiều địa phương.

Công tác hỗ trợ cũng được mở rộng sang chuyển đổi số và thương mại điện tử. Trong năm, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn hợp tác xã khai thác những nền tảng bán hàng trực tuyến như Shopee, Postmart, TikTok Shop và các kênh phù hợp, góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận khách hàng, giảm phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Hình thành chuỗi liên kết bền vững

Có thể nói, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố đã phát triển cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động, góp phần tổ chức sản xuất, hỗ trợ kinh tế hộ và tạo việc làm cho người lao động. Đến nay, thành phố có 2.167 hợp tác xã, gồm 1.474 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 647 hợp tác xã phi nông nghiệp và 46 quỹ tín dụng nhân dân.

Cùng với đó, thành phố có hơn 720 sản phẩm OCOP, trong đó trên 60% sản phẩm thuộc các hợp tác xã. Nhiều đơn vị đã quan tâm xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng để phát triển các kênh phân phối, hình thành những mối liên kết tiêu thụ ổn định.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn những hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tham gia chuỗi giá trị. Trong đó, quy mô sản xuất của nhiều hợp tác xã còn nhỏ lẻ, phân tán; vùng nguyên liệu chưa tập trung, năng lực cung ứng thiếu ổn định, khó đáp ứng đơn hàng lớn và thường xuyên. Công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; mẫu mã, bao bì của một số sản phẩm chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

Ngoài ra, mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, siêu thị và nhà phân phối chưa thực sự chặt chẽ. Một số hoạt động kết nối mới dừng ở giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin, chưa chuyển thành hợp đồng kinh tế và cam kết hợp tác lâu dài. Việc ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu khách hàng và tiếp thị trực tuyến tại nhiều đơn vị còn hạn chế.

Chợ phiên hợp tác xã tại Bắc Ninh thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp đến tham quan, mua sắm.

Theo ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ngày càng thay đổi, hoạt động kết nối cung - cầu cần phải thay đổi từ giới thiệu sản phẩm đơn thuần sang kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng. Hợp tác xã phải chủ động nâng cao chất lượng, bảo đảm sản lượng và tiến độ giao hàng; doanh nghiệp, nhà phân phối cần chia sẻ thông tin thị trường, phối hợp hoàn thiện sản phẩm và thực hiện các cam kết hợp tác.

Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, nhà phân phối, tổ chức tín dụng, cơ sở nghiên cứu và đơn vị cung ứng dịch vụ. Trọng tâm là khảo sát nhu cầu, năng lực cung ứng của từng hợp tác xã; xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm; tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm và tuần lễ giới thiệu sản phẩm.

Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, nhãn mác và phát triển thương mại điện tử; khuyến khích đổi mới quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; tăng cường chế biến, bảo quản và tận dụng phụ phẩm; ứng dụng mã QR, tem điện tử, truy xuất nguồn gốc cần được đẩy mạnh nhằm minh bạch thông tin, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng; khu vực kinh tế tập thể sẽ có thêm điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển hiệu quả và bền vững.