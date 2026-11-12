Thúc đẩy làm sâu sắc Đối tác chiến lược Việt Nam - Algeria

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria. (Ảnh: Vũ Phúc)

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo bạn bè Việt Nam - Algeria.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Algeria nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, đoàn kết quý báu mà nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Algeria được xây dựng trên nền tảng lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, sự đồng cảm, chia sẻ và tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, đã không ngừng được củng cố và phát triển trong hơn sáu thập kỷ qua.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Phúc)

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Algeria đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và nâng cao vị thế, vai trò tại khu vực và trên trường quốc tế. Đồng thời, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác sâu rộng hơn.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Algeria tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azeddine Beckha phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Phúc)

Về phần mình, Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azeddine Beckha khẳng định Algeria luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại sứ bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đại sứ Azeddine Beckha khẳng định hai bên có nhiều cơ hội để củng cố hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và đầu tư, giáo dục và chuyển đổi số. Đại sứ khuyến khích doanh nghiệp hai nước gặp gỡ thường xuyên hơn, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội cho các dự án hợp tác chung.

Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định Algeria hết sức coi trọng các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, lĩnh vực giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống của nhau. Đại sứ hoan nghênh mối quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố Batna và Điện Biên, cũng như ngôi trường Hữu nghị Việt Nam – Algeria tại thủ đô Hà Nội, là những minh chứng điển hình cho mối gắn kết lịch sử bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Vũ Phúc)