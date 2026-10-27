Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc bảo vệ môi trường và chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 4 theo hướng ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường; tăng cường quản lý rủi ro môi trường, kết hợp với các biện pháp giảm thiểu, ứng phó, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường.

Chung tay xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Ảnh: BV

Các hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch. Cùng với đó, dự thảo nhấn mạnh yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhằm khai thác giá trị tài nguyên từ chất thải.

Việc nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được xác định là một nội dung quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, dự thảo quy định: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm quản lý xảy ra trên địa bàn".

Quy định này làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý, gắn công tác bảo vệ môi trường với trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Ưu tiên công nghệ xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Dự thảo Luật cũng đề xuất sửa đổi Điều 5 về chính sách của Nhà nước trong bảo vệ môi trường, với định hướng tăng cường sự tham gia của cộng đồng, hiện đại hóa quản lý và huy động các nguồn lực cho lĩnh vực này.

Theo đó, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường trong toàn xã hội.

Các chính sách được đề xuất tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Dự thảo nhấn mạnh ưu tiên xử lý ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo chất lượng môi trường, biến đổi khí hậu.

Về nguồn lực, Nhà nước đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo tốc độ, quy mô tăng trưởng kinh tế và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, công nghệ thân thiện với môi trường; phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế và xử lý chất thải.

Một nội dung đáng chú ý khác là thực hiện sàng lọc, phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí mức độ rủi ro về môi trường, áp dụng công cụ quản lý phù hợp theo từng giai đoạn. Đồng thời, lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội.