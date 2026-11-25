Ông Kato Yukimasa - Chủ tịch Công ty Taiyo Kisokogyo – Báo cáo kết quả của dự án.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội thảo báo cáo kết quả Dự án “Khảo sát xác minh mô hình kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững khu vực tư nhân nhằm triển khai hệ thống tái sử dụng bùn nạo vét sông tại Việt Nam” đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), khẳng định tính khả thi của việc tái chế bùn thải thành vật liệu xây dựng hạ tầng.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. (Nhật Bản), Công ty tư vấn Oriental Consultants và Oriental Consultants Global cùng nhiều chuyên gia và đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. đã công bố những kết quả nổi bật sau quá trình triển khai dự án từ tháng 5/2025. Cụ thể, nhóm thực hiện đã phối hợp với HUCE tiếp nhận và xử lý thử nghiệm khoảng 1.000 m³ bùn nạo vét tại khu đất dự kiến xây dựng cơ sở 2 của nhà trường ở tỉnh Ninh Bình.

Bằng việc ứng dụng công nghệ trộn bằng đường ống (Pipeline Mixing) kết hợp với các chất phụ gia, lượng bùn thải này đã được cải tạo thành vật liệu đất chất lượng cao. Các kết quả kiểm định kỹ thuật cho thấy loại đất cải tạo này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cường độ và khả năng chịu tải, hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu đắp đường và đắp đê điều trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Hệ thống xử lý bùn thải thành vật liệu xây dựng.

Hiện nay, quá trình đô thị hóa và duy tu hệ thống kênh rạch tại Việt Nam phát sinh một lượng lớn bùn nạo vét mỗi năm, gây áp lực lớn về bãi chứa và chi phí xử lý. Trong khi đó, ngành xây dựng lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật liệu đất đắp và giá vật liệu xây dựng tăng cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình giao thông và đê điều phòng chống thiên tai.

Thành công của dự án mở ra hướng đi mới giúp chuyển hóa bùn nạo vét từ "chất thải cần xử lý" thành "nguồn tài nguyên tái sử dụng", vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa giải quyết bài toán thiếu hụt vật liệu, thúc đẩy phát triển hạ tầng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động kinh doanh hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)” của JICA. Thời gian tới, JICA cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các sáng kiến công nghệ từ doanh nghiệp Nhật Bản nhằm giải quyết các thách thức về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng bền vững tại Việt Nam.