Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Nhà giáo ưu tú, PGS, TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách và khoảng 82% tổng số lao động của cả nước, khẳng định vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

“Nhưng quy mô lớn không đồng nghĩa với phát triển bền vững. Câu hỏi đặt ra cho giới nghiên cứu không còn là “có nên phát triển kinh tế tư nhân hay không” mà là: Điều gì đang cản trở khu vực này chuyển từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về chất? Câu trả lời, ở phần lớn các trường hợp, nằm ở năng lực tài chính, chất lượng kế toán - kiểm toán và mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp”, PGS, TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

Hội thảo gồm 6 phiên thảo luận chuyên đề: Kế toán và kiểm toán đối với phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân; tài chính doanh nghiệp; tài chính và kinh doanh quốc tế; quản trị doanh nghiệp tư nhân: Ý tưởng kinh doanh và đổi mới sáng tạo; thuế, hải quan và logistics; phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Trong phiên thảo luận chuyên đề về kế toán và kiểm toán đối với phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân, các nghiên cứu cho thấy lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị đang dịch chuyển mạnh từ yêu cầu tuân thủ truyền thống sang các vấn đề về chất lượng thông tin, khả năng tạo giá trị dài hạn và cơ sở hạ tầng quản trị phục vụ phát triển bền vững. Các báo cáo không chỉ phản ánh yêu cầu hội nhập chuẩn mực quốc tế mà còn đặt trọng tâm vào điều kiện triển khai thực tế trong doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích bối cảnh, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam dưới góc độ tài chính, kế toán và quản trị minh bạch, phù hợp định hướng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công cụ tài chính - kế toán hiện đại, chuyển đổi số và các mô hình huy động nguồn lực cho phát triển bền vững khu vực tư nhân. Trong đó, có vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược.

Hội thảo cũng tạo diễn đàn học thuật để các nhà nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài nước công bố kết quả nghiên cứu mới, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Học viện Tài chính. Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi giảng viên đã ký kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Kasetsart (Thái Lan), hai bên đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi học thuật thiết thực.