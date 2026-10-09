Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế số

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham qua triển lãm thành tựu chuyển đổi số tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, đến tháng 9, mạng 5G phủ sóng 91,9% dân số, cáp quang phủ đến 100% xã, phường. Cả nước có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số; doanh thu công nghiệp công nghệ số 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và đóng góp vào GDP.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN BÌNH

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhận định, hiện vẫn còn 5 thách thức lớn trong chuyển đổi số ở Việt Nam về: dữ liệu, nền tảng, hạ tầng, doanh nghiệp, con người. Từ 5 thách thức này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể trong chuyển đổi số.

Trước hết, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực và đổi mới cách thức quản lý. Mỗi chương trình cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, có sản phẩm, thời gian và trách nhiệm xác định rõ ràng; kết quả được đo bằng dữ liệu hoạt động thực tế, mức độ sử dụng, tỷ lệ chia sẻ, thời gian và chi phí.

Cùng với đó, phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu đồng bộ, dùng chung. Các cơ quan, địa phương cần bám sát Khung kiến trúc quốc gia số, ưu tiên kế thừa, tích hợp và dùng chung; chỉ đầu tư mới khi thực sự cần thiết. Hạ tầng băng rộng, 5G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu phải được phát triển theo hướng xanh, an toàn. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và được chia sẻ theo phân quyền. AI phải xuất phát từ bài toán thực tiễn, dựa trên dữ liệu chất lượng, có kiểm soát rủi ro và đo được kết quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng Chính phủ số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Số hóa phải đi cùng tái cấu trúc quy trình, liên thông giữa các cơ quan và tái sử dụng thông tin đã có; người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Dịch vụ công phải trực tuyến toàn trình, dễ sử dụng, không phụ thuộc vào địa bàn.

Một gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đối với phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cần thấm sâu vào mọi ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp; gắn với đổi mới sản xuất, thương mại điện tử, thanh toán số, quản trị thông minh và nâng cao năng suất. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, mô hình kinh doanh mới và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế số.

Phát triển xã hội số bao trùm, nhân lực số chất lượng cao và niềm tin số. Chuyển đổi số phải đến được cơ sở, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền, không ai bị bỏ lại phía sau. An toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi người dùng phải được bảo đảm ngay từ khâu thiết kế, để tạo dựng niềm tin trên môi trường số.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham qua triển lãm thành tựu chuyển đổi số tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

“Bộ KH-CN cam kết đồng hành cùng các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện, hướng tới quốc gia số hiện đại, kinh tế số năng động, xã hội số an toàn, nhân văn. Mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được” Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh.