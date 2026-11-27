Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Tại hội thảo, các chuyên gia đã làm rõ chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, ưu đãi thuế và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn các điều kiện, thủ tục và đầu mối hỗ trợ để chính sách đi vào thực tiễn.

Cùng với đó, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều giải pháp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ; tăng cường kết nối viện, trường với doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia hội thảo cũng được nghe thông tin về kết quả, "điểm nghẽn" và giải pháp cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, gắn với trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Đồng thời, khẳng định sự cần thiết trong việc gắn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, khai thác tài sản trí tuệ với cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương.