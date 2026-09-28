Thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: P.V

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Thể chế từng bước hoàn thiện với nhiều luật, nghị định và quyết định quan trọng được ban hành.

Về kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao trong quý 3/2026: Hệ thống đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW (đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ). Đối với Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP, các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính (đặc biệt theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP) đã cơ bản được tái cấu trúc và cắt giảm; 33/34 địa phương hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Về cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và dịch vụ công; đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia và kết nối thành công 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc ứng dụng chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực: Tích hợp hơn 34,02 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID, đẩy mạnh cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử và giải quyết các vùng lõm sóng viễn thông tại vùng khó khăn.

Về đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng kinh tế: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KHCN và chuyển đổi số trong GDP tăng từ khoảng 15,29% (năm 2020) lên 16,51% (năm 2025).

Bình quân giai đoạn 2021-2025, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) tăng khoảng 2,91%/năm (đóng góp 46,84% vào tăng trưởng GDP), năng suất lao động tăng bình quân khoảng 5,2%/năm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cũng nêu rõ vẫn còn một số nhóm nhiệm vụ chậm tiến độ liên quan đến chính sách hỗ trợ, phân bổ nguồn lực kinh phí chuyển đổi số đạt tỷ lệ thấp, và vướng mắc tài chính đối với việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử ở nước ngoài. Cơ chế đo lường tác động chưa theo kịp yêu cầu, khả năng hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực của nền kinh tế còn hạn chế.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như phát triển dữ liệu, hạ tầng số, kinh tế số theo nguyên tắc dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế tài chính, giải ngân và chấp nhận rủi ro cho khoa học, công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T L

Tháo gỡ điểm nghẽn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, thể chế cơ bản được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã được phê duyệt và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và đặc biệt là với quyết tâm chính trị rất cao; chưa tạo ra nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể; chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V

Theo Thủ tướng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, từng đơn vị, nhất là người đứng đầu. Nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì có sản phẩm, kết quả cụ thể; nơi nào làm hình thức thì chuyển biến hạn chế. Nói cách khác, chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu đặt ra.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Chuyển trọng tâm từ Chính phủ số sang kinh tế số và xã hội số; đánh giá lại khả năng thực hiện từng mục tiêu của Nghị quyết số 57, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.

Số hóa các ngành sản xuất chủ lực; phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Lấy mua sắm công, đầu tư công làm thị trường đầu tiên; phổ cập kỹ năng số, phát triển giáo dục số, y tế số, thanh toán số, gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm nội dung

Trước hết, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ: Các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ vướng mắc: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, chính sách hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, phí dịch vụ công và các quy định hướng dẫn trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu: Các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia (giáo dục, an sinh xã hội, y tế, đất đai...) trước thời hạn quy định; hoàn thiện khung quản trị dữ liệu và tích hợp trên hệ thống VNeID. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, vận hành ổn định Cổng dịch vụ công quốc gia và mở rộng kết nối định danh điện tử quốc tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Tập trung tuyển chọn và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm của doanh nghiệp và mô hình liên kết "3 nhà": Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện/Trường để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị chuyên đề theo lĩnh vực để khai thác dư địa tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm bản lề 2026.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định việc gì cần làm ngay, cần ra sản phẩm gì, tiến độ thời gian cụ thể, cũng như lượng hóa đóng góp cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng của ngành mình, địa phương mình./.