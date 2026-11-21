Ngày 19/11/2026, Đoàn công tác của Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) đã khảo sát, làm việc với Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn về tình hình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Đoàn công tác Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số làm việc với Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, làm Trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược tại Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP).

Ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn, báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn, đã báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo báo cáo, sau quá trình tái cấu trúc và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, vận hành, bảo dưỡng và tối ưu công nghệ, từ năm 2023 đến nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động ổn định ở mức công suất cao. Độ tin cậy thiết bị, hiệu quả sử dụng năng lượng và hiệu suất thu hồi sản phẩm từng bước được cải thiện.

Trong giai đoạn 2022-2026, chỉ số cường độ năng lượng của Nhà máy giảm từ khoảng 104,2 xuống 90,3%, trong khi độ sẵn sàng vận hành tăng từ 88,2% lên 96,3%.

Đáng chú ý, từ năm 2021, Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn đã triển khai chương trình cải tiến liên tục, tập trung vào tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng, nâng cao độ tin cậy thiết bị, cải tiến quy trình quản trị và nâng cao năng suất lao động. Đến nay, doanh nghiệp đã triển khai hơn 1.500 sáng kiến, mang lại lợi ích thường xuyên gần 300 triệu USD/năm và lợi ích một lần gần 100 triệu USD. Phần lớn sáng kiến được nghiên cứu, phát triển và triển khai bằng nguồn lực nội bộ, với sự hỗ trợ của chuyên gia công nghệ và đối tác kỹ thuật khi cần thiết.

Trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ, Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn chú trọng nâng cao năng lực kỹ thuật nội bộ, nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và tối ưu hóa điều kiện chế biến. Doanh nghiệp đã hoàn thành đánh giá 19 loại dầu thô và nguyên liệu trung gian, trong đó có 10 loại dầu thô và 4 loại nguyên liệu trung gian được đưa vào chế biến thương mại thành công. Đây là cơ sở giúp Nhà máy nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất, thích ứng với biến động nguồn cung nguyên liệu.

Đối với chuyển đổi số, trong năm 2026, Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số tổng thể trên cơ sở đánh giá hiện trạng, mức độ trưởng thành số, rà soát quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu giải pháp công nghệ và xác định danh mục sáng kiến ưu tiên. Các lĩnh vực trọng tâm gồm sản xuất và vận hành, chuỗi cung ứng, bảo dưỡng, an toàn, quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn cũng báo cáo định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ trong thời gian tới, gắn với bốn trụ cột của Chương trình hành động 2030, gồm: đa dạng hóa và nâng cao tính linh hoạt về nguyên liệu; phát triển thương mại và thị trường; phát triển chuỗi giá trị thông qua hợp tác đầu tư và liên kết công nghiệp; chuyển đổi số.

Đặc biệt, doanh nghiệp đang nghiên cứu các cơ hội phát triển chuỗi sản phẩm hóa chất, hóa dầu và vật liệu có giá trị gia tăng cao hơn thông qua tận dụng các dòng nguyên liệu, sản phẩm trung gian, phụ phẩm, khí công nghệ và hạ tầng hiện hữu. Một số hướng nghiên cứu được đề cập gồm sản xuất axit sulfuric, thu hồi amoniac, thu hồi hydro, phát triển Carbon Black, ethylene, polymer, methanol, amoniac carbon thấp và polycarbonate. Các cơ hội này hiện ở những mức độ nghiên cứu, chuẩn bị khác nhau và sẽ tiếp tục được đánh giá trên cơ sở tính khả thi về công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh tế và điều kiện đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn đạt được trong nâng cao năng lực vận hành, làm chủ công nghệ, thúc đẩy các sáng kiến cải tiến và từng bước triển khai chuyển đổi số.

Cục trưởng nhấn mạnh, việc doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát huy năng lực kỹ thuật nội bộ và nâng cao hiệu quả sản xuất là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trao đổi về định hướng phát triển công nghệ của ngành Công Thương, bà Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh yêu cầu triển khai các bài toán lớn của ngành đã được xác định, gắn với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn có vai trò tham gia nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với năng lực, điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Cục trưởng cũng khẳng định, Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chú trọng tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Việc phát huy hiệu quả mối liên kết giữa ba chủ thể có ý nghĩa quan trọng trong đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, giải quyết các bài toán công nghệ và hình thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, các chương trình khảo sát, làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp là dịp để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt sát hơn tình hình triển khai, lắng nghe nhu cầu thực tế, khó khăn và kiến nghị từ doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Cục sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp và chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm các định hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành và doanh nghiệp.

Đoàn công tác tham quan Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất, vận hành và ứng dụng công nghệ tại Nhà máy.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác đã tham quan Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất, vận hành và ứng dụng công nghệ tại Nhà máy.

Chương trình khảo sát, làm việc với Công ty TNHH Lọc - Hóa Dầu Nghi Sơn nhằm tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đánh giá thực chất năng lực, nhu cầu và định hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của ngành Công Thương.