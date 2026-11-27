Thúc đẩy Kho bạc Nhà nước chuyển đổi sang mô hình quản lý số. Ảnh: Thùy Linh/BNEWS/TTXVN

Từ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ đến xây dựng Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình nghiệp vụ theo định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu không chỉ là giảm thời gian xử lý giao dịch mà còn hình thành phương thức quản lý ngân sách dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

*Đổi mới phương thức phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách

Một trong những chuyển biến rõ nét trong triển khai Nghị quyết 57 tại Kho bạc Nhà nước là việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng bước thay đổi phương thức giao dịch giữa Kho bạc với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đạt trên 99%, vượt chỉ tiêu 90% đề ra.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính và đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thông báo trạng thái và trả kết quả được thực hiện trên môi trường điện tử, giúp các đơn vị giao dịch giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục.

Cùng với cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Danh mục thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần số hóa thuộc lĩnh vực Kho bạc cũng đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Việc số hóa được triển khai đối với nhiều thủ tục nghiệp vụ, trong đó có nộp tiền vào ngân sách nhà nước, hạch toán vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại. Qua đó, từng bước hình thành dữ liệu điện tử phục vụ công tác quản lý, tra cứu và xử lý nghiệp vụ, hạn chế việc trao đổi, lưu chuyển hồ sơ giấy.

Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh tự động hóa trong hoạt động thanh toán, mở rộng kết nối trao đổi dữ liệu lệnh thanh toán, báo nợ, báo có với các cơ quan liên quan. Việc kết nối dữ liệu thanh toán tiền điện, nước và dịch vụ viễn thông góp phần giảm thao tác xử lý thủ công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số tại Kho bạc Nhà nước đang chuyển từ việc đơn thuần điện tử hóa thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý nghiệp vụ, lấy sự thuận tiện của đơn vị sử dụng ngân sách làm một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả.

*VDBAS là nền tảng quan trọng để xây dựng Kho bạc số

Nếu dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi trong giao dịch thì việc xây dựng Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước.

Theo kế hoạch chuyển đổi số, Kho bạc Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng VDBAS theo hướng hiện đại, tích hợp và liên thông dữ liệu, dự kiến đưa hệ thống vào vận hành trong tháng 12/2027.

Đây là nền tảng quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước, kế toán nhà nước và quản trị tài chính công. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối, tổng hợp, khai thác thông tin ngân sách, hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tài chính – ngân sách.

Tại hội nghị PEMNA năm 2026, bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong quá trình phát triển các hệ thống số và hướng tới mô hình Kho bạc thông minh. Theo bà, dữ liệu cần bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Cùng với VDBAS, Kho bạc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng nghiệp vụ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Đơn vị cũng đặt mục tiêu triển khai trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Đối với hoạt động nội bộ, Kho bạc Nhà nước hướng tới thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, ký số và phát hành văn bản trên môi trường điện tử, trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho công chức cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống mới.

Triển khai Nghị quyết 57 không chỉ là nhiệm vụ riêng của Kho bạc Nhà nước mà còn nằm trong yêu cầu chuyển đổi số đồng bộ của toàn ngành tài chính. Theo định hướng của Bộ Tài chính, các đơn vị trong ngành cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối và chia sẻ thông tin, bảo đảm các hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, liên tục, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc rà soát kỹ tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết, đánh giá các yếu tố khách quan, chủ quan; đồng thời bảo đảm các hệ thống vận hành ổn định, liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng cũng yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối, chia sẻ, đồng bộ trong toàn ngành Tài chính.

Theo kế hoạch năm 2027, Kho bạc Nhà nước tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu trên 95% đơn vị quan hệ ngân sách đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, đơn vị đặt mục tiêu bảo đảm 100% nhiệm vụ chuyển đổi số được giao có đầu mối chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra, tiến độ và kết quả đánh giá cụ thể.

Công tác bảo đảm an ninh mạng cũng được đặt ra với các chỉ tiêu cụ thể. Kho bạc Nhà nước phấn đấu 100% hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an ninh mạng; ít nhất 50% hệ thống thông tin cấp độ 3, 4 được kiểm tra, đánh giá định kỳ.