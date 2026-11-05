Thúc đẩy khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tại cộng đồng
Trong các ngày 4 và 5/11, tại xã Phong Nha, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã vùng dự án tổ chức hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án Khung tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu (ZCRA).
Dự án ZCRA được triển khai nhằm tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ, phân tích các thách thức và chia sẻ nhiều mô hình thiết thực, như: Mô hình Quỹ tương trợ tiết kiệm phòng ngừa và ứng phó thiên tai; hệ thống cảnh báo sớm kỹ thuật số và dựa vào cộng đồng; hành động sớm dựa trên dự báo cùng các giải pháp dựa vào tự nhiên.
Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị thảo luận về xu hướng thiên tai, yêu cầu mới đối với chính quyền cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời rà soát mối liên hệ giữa tiến độ, nguồn lực và ngân sách để nâng cao hiệu quả triển khai giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó, hội thảo đã xây dựng danh mục các mô hình nhân rộng, danh sách sáng kiến ưu tiên kèm lộ trình thực hiện và các khuyến nghị chính sách thiết thực.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202611/thuc-day-kha-nang-chong-chiu-bien-doi-khi-hau-tai-cong-dong-3115168/