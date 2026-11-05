Thúc đẩy khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tại cộng đồng

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Phan Khiêm

Dự án ZCRA được triển khai nhằm tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ, phân tích các thách thức và chia sẻ nhiều mô hình thiết thực, như: Mô hình Quỹ tương trợ tiết kiệm phòng ngừa và ứng phó thiên tai; hệ thống cảnh báo sớm kỹ thuật số và dựa vào cộng đồng; hành động sớm dựa trên dự báo cùng các giải pháp dựa vào tự nhiên.

Đại biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: Phan Khiêm

Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị thảo luận về xu hướng thiên tai, yêu cầu mới đối với chính quyền cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời rà soát mối liên hệ giữa tiến độ, nguồn lực và ngân sách để nâng cao hiệu quả triển khai giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó, hội thảo đã xây dựng danh mục các mô hình nhân rộng, danh sách sáng kiến ưu tiên kèm lộ trình thực hiện và các khuyến nghị chính sách thiết thực.