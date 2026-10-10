Thúc đẩy kết nối xuất bản, lan tỏa văn hóa Việt tại Cộng hòa Séc

Ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ VHTTDL) tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Tại buổi làm việc, các bên tập trung thảo luận nhu cầu tiếp cận xuất bản phẩm Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, việc đưa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, cũng như tiềm năng hợp tác dịch thuật, trao đổi bản quyền các tác phẩm văn học.

Hỗ trợ cộng đồng người Việt tiếp cận sách tiếng Việt

Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc có quy mô lớn và được chính quyền sở tại công nhận là một dân tộc thiểu số. Vì vậy, nhu cầu duy trì tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc và tiếp cận xuất bản phẩm Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ, là vấn đề được quan tâm.

Bên cạnh đó, nhiều trường THPT và cơ sở nghiên cứu tại Cộng hòa Séc có nhu cầu đưa tiếng Việt, văn hóa Việt Nam vào chương trình giảng dạy và nghiên cứu.

Đây là cơ sở để các đơn vị xuất bản Việt Nam tăng cường cung cấp nguồn tài liệu, mở rộng khả năng tiếp cận sách tiếng Việt và thúc đẩy quảng bá văn hóa Việt Nam tại địa bàn.

Từ thực tế đó, Cục Xuất bản và Thư viện đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức trao tặng sách cho Bộ Giáo dục Séc, các trường THPT và cơ sở giáo dục tại nước sở tại.

Cục cũng đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ tiếp nhận, lưu giữ và phân phối các nguồn sách tài trợ từ Việt Nam đến thư viện, trường học và trung tâm cộng đồng.

Các nguồn sách in được đề xuất hỗ trợ gồm sách thiếu nhi, sách văn học, lịch sử và di sản. Cùng với đó, Cục Xuất bản và Thư viện đề xuất cung cấp các tài khoản truy cập thư viện số, sách nói tiếng Việt dùng chung, phục vụ các lớp học tiếng Việt và trung tâm cộng đồng.

Để tăng cường khả năng tiếp cận xuất bản phẩm, các bên cũng hướng tới việc lồng ghép không gian trưng bày sách Việt Nam trong các sự kiện kỷ niệm Quốc khánh, Ngày Tôn vinh tiếng Việt; đồng thời hỗ trợ quảng bá các nền tảng sách số, thư viện số tiếng Việt trên kênh truyền thông chính thức của Đại sứ quán và các hội đoàn kiều bào.

Một nội dung trọng tâm được Cục Xuất bản và Thư viện đề xuất với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc là thúc đẩy Dự án Xuất bản Từ điển Việt - Séc.

Cục ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa tri thức của công trình Từ điển Việt - Séc do dịch giả Nguyễn Quyết Tiến biên soạn, với dung lượng khoảng 1.250–1.300 trang.

Đây là nguồn tài liệu có ý nghĩa đối với việc tra cứu ngôn ngữ, hỗ trợ học tập và tăng cường khả năng tiếp cận tiếng Việt tại Cộng hòa Séc.

Đoàn Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Để mở rộng phạm vi sử dụng, Cục đã giao nhà xuất bản hỗ trợ xuất bản phiên bản sách điện tử (ebook), phục vụ nhu cầu tra cứu rộng rãi, đồng thời vận động hỗ trợ in ấn bản giấy.

Cục cũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp làm đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức trao tặng từ điển cho các cơ sở giáo dục tại Séc.

Mở rộng hợp tác dịch thuật, quảng bá văn học hai nước

Song song với việc phát triển nguồn tài liệu học tiếng Việt, đoàn Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Séc để khảo sát thực tế thị hiếu, nhu cầu tài liệu học tiếng Việt và xuất bản phẩm của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc cũng như khu vực châu Âu.

Hoạt động này góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để các đơn vị xuất bản định hướng nguồn sách và hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của kiều bào.

Bên cạnh việc hỗ trợ cộng đồng người Việt tiếp cận sách tiếng Việt, đoàn Việt Nam cũng trao đổi với lãnh đạo các nhà xuất bản, đơn vị truyền thông Séc về kinh nghiệm chuẩn bị, vận hành chuỗi sự kiện và chính sách quảng bá xuất bản phẩm, văn học khi Cộng hòa Séc đảm nhận vai trò Khách mời Danh dự tại Hội sách Frankfurt 2026.

Từ những trao đổi này, các đơn vị xuất bản Việt Nam đề xuất triển khai dự án hợp tác dịch thuật các tác phẩm văn học xuất sắc của Việt Nam sang tiếng Séc và ngược lại.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị cũng giới thiệu những công trình đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội quảng bá các tác phẩm có giá trị tới độc giả hai nước.

Các đơn vị đồng thời đề xuất Đại sứ quán và Hội Xuất bản hỗ trợ làm cầu nối giới thiệu hai chiều những tác phẩm văn học xuất sắc của Việt Nam và Cộng hòa Séc; thúc đẩy các dự án dịch thuật, giao lưu giữa nhà văn, dịch giả hai nước.

Đoàn Việt Nam tặng sách cho Hội Hữu nghị Việt - Séc

Những đề xuất trên hướng tới việc kết nối các đơn vị xuất bản, mở rộng cơ hội trao đổi bản quyền và đưa tác phẩm văn học của mỗi nước đến gần hơn với độc giả.

Qua đó, hợp tác xuất bản không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, duy trì tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá văn học và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.