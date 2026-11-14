Thúc đẩy kết nối, xây dựng môi trường văn hóa tích cực tại Hải Phòng

Thông tin về các diễn đàn cùng các hoạt động bên lề, VFDA cho biết, các hoạt động nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Việc tổ chức diễn đàn nhằm thúc đẩy những kết nối thực chất giữa điện ảnh với địa phương, giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với công chúng, đồng thời mở rộng các cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam.

Hải Phòng là thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, nỗ lực khẳng định vị thế và tìm kiếm những động lực phát triển mới. Trong hành trình đó, xây dựng công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, không chỉ mở ra tiềm năng về kinh tế sáng tạo mà còn góp phần phát huy bản sắc, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và sức hấp dẫn của thành phố.

11 phim Việt Nam được chọn chiếu, phục vụ miễn phí khán giả tại Hải Phòng.

Thông qua diễn đàn, VFDA mong muốn đồng hành cùng Hải Phòng trong việc từng bước hình thành những điều kiện thuận lợi để điện ảnh tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tăng cường kết nối với các nhà làm phim, nghệ sĩ và đối tác trong nước, quốc tế; đồng thời khai thác tiềm năng của thành phố trong phát triển hoạt động sản xuất, phổ biến và xúc tiến điện ảnh.

Bên cạnh hoạt động dành cho giới chuyên môn và ngành điện ảnh, trong khuôn khổ diễn đàn có các chương trình chiếu phim và giao lưu với các đoàn phim.

Cụ thể, 11 bộ phim Việt Nam với 22 suất chiếu cùng các hoạt động giao lưu được tổ chức từ ngày 21 – 23/11. Không đơn thuần là một chương trình chiếu phim, hoạt động này thể hiện cách tiếp cận của VFDA trong xúc tiến phát triển điện ảnh: đưa tác phẩm đến với công chúng, mở rộng cơ hội tiếp xúc giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời phát huy vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tích cực, nơi các giá trị nghệ thuật được lan tỏa và nghệ sĩ có thêm không gian để kết nối, chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.

Lịch chiếu phim cụ thể tại các rạp trong khuôn khổ diễn đàn.

Chương trình được tổ chức tại Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và Rạp Thống Nhất (phường Hải Dương). Các tác phẩm được chọn chiếu dịp này đã phát hành tại rạp, bao gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bảy tiên”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Các phim mang đến những lát cắt đa dạng của điện ảnh Việt Nam đương đại, từ đề tài lịch sử, chiến tranh đến tâm lý, gia đình, hành động và đời sống xã hội. Những tác phẩm như “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không” tiếp cận những câu chuyện lịch sử và thời khắc đặc biệt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Trong khi đó, “Cục vàng của ngoại”, “Mang mẹ đi bỏ” khai thác tình thân, các mối quan hệ gia đình và những vấn đề gần gũi của đời sống.

Sự đa dạng về đề tài và cách kể chuyện tạo nên một chương trình có nhiều lựa chọn cho khán giả, đồng thời giới thiệu những diện mạo khác nhau của điện ảnh Việt Nam tới công chúng Hải Phòng.

Lễ khai mạc chương trình chiếu phim dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 21/11 tại Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng. Các suất chiếu tiếp tục được tổ chức trong ba ngày 21, 22 và 23/11 tại hai cụm rạp.

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các thành viên đoàn phim sau một số suất chiếu. Đây là cơ hội để công chúng không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn được gặp gỡ những người sáng tạo nên tác phẩm, lắng nghe câu chuyện về quá trình làm phim, những trải nghiệm nghề nghiệp, hành trình xây dựng nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải.

Việc kết hợp chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá tác phẩm. Hoạt động này góp phần mở rộng không gian hoạt động nghề nghiệp và xã hội của nghệ sĩ, tạo điều kiện để nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ, đối thoại với công chúng, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của người nghệ sĩ trong đời sống văn hóa. Đồng thời, khán giả cũng không chỉ là người tiếp nhận tác phẩm mà trở thành chủ thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, góp phần hình thành môi trường thưởng thức nghệ thuật văn minh, tích cực và có chiều sâu.