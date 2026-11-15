Thúc đẩy kết nối việc làm và nguồn nhân lực

Gian tư vấn của các trường đại học với nhiều trò chơi hấp dẫn, thu hút học sinh tìm hiểu các ngành học và định hướng nghề nghiệp.

Mở rộng không gian, thêm cơ hội lựa chọn

Ngày hội kết nối cung - cầu việc làm ở xã Phú Lương vừa được tổ chức, có 29 đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại đây, các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu vị trí việc làm, trong khi các cơ sở đào tạo cung cấp thông tin về ngành học, phương thức tuyển sinh và cơ hội học tập.

Em Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Phú Lương đã tham gia Ngày hội, cho biết: Đây là dịp để em tìm hiểu thông tin về ngành nghề, học bổng và phương thức tuyển sinh, để chủ động hơn cho kỳ thi chuyên nghiệp sắp tới.

Còn em Nguyễn Ngọc Lê, học sinh lớp 11A11, đến gian hàng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh để tìm hiểu ngành kinh tế mà em quan tâm. Việc học sinh chủ động tiếp cận thông tin nghề nghiệp từ sớm cho thấy kết nối thị trường lao động không chỉ bắt đầu khi người lao động tìm kiếm việc làm. Định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học và chương trình đào tạo cũng là những bước chuẩn bị quan trọng, giúp người học có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp với năng lực, nguyện vọng và nhu cầu của thị trường.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) tham quan Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải chủ động mở rộng địa bàn tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh May Việt Đức, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG dự kiến tuyển khoảng 60 công nhân may trong những tháng cuối năm, gồm cả lao động có kinh nghiệm và lao động chưa qua đào tạo.

Bà Trương Thị Ngọc, đại diện Chi nhánh May Việt Đức, cho biết: Doanh nghiệp đang tìm kiếm lao động tại Phú Lương và các địa bàn lân cận, trong đó có Chợ Mới, Bắc Kạn. Việc đa dạng hóa kênh tuyển dụng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động rộng hơn, đồng thời đưa thông tin việc làm đến gần người dân.

Phú Lương hiện có hơn 20.000 người trong độ tuổi lao động; mỗi năm, nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và bồi dưỡng nghề nghiệp khoảng gần 1.000 người. Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, thông qua Ngày hội kết nối cung – cầu việc làm, địa phương mong muốn tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tuyển sinh, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, từ đó lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Để đưa người lao động đến gần hơn với các cơ hội việc làm ngoài địa bàn, Thái Nguyên đang đẩy mạnh kết hợp các phiên giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Trong 10 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 4 ngày hội việc làm cấp xã, phường; 16 phiên giao dịch việc làm cấp xã, phường và theo chuyên đề; 15 phiên giao dịch trực tuyến; 17 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp và 14 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, Trung tâm đã thu thập thông tin tuyển sinh, tuyển dụng của 1.821 lượt doanh nghiệp, với 57.300 chỉ tiêu; hỗ trợ 955 lượt doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng. Đáng chú ý, các phiên giao dịch trực tuyến được kết nối với nhiều địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh…, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin và tạo thêm cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia Ngày hội kết nối cung - cầu việc làm ở xã Phú Lương.

Ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: Việc mở rộng kết nối trực tiếp, trực tuyến kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng số đã giúp thông tin tuyển dụng tiếp cận nhiều nhóm lao động hơn. Qua đó, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ về việc làm, bảo hiểm và đào tạo cho 44.279 lượt người, đạt 95% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 5.173 người, đạt 103% kế hoạch; kết nối việc làm thành công cho 1.779 người, đạt 89% kế hoạch.

Từ kết nối việc làm đến phát triển nguồn nhân lực

Thái Nguyên hiện có trên 768.000 lao động có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 71%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36,4%. Khảo sát 521 doanh nghiệp năm 2026 cho thấy nhu cầu tuyển dụng là 10.516 vị trí, trong đó lao động phổ thông chiếm 77,83%.

Nhu cầu tuyển dụng lớn mở ra nhiều cơ hội việc làm, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao tay nghề, kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động. Thực tế này được thể hiện qua Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động năm 2026, với sự tham gia của trên 160 đơn vị, cung cấp hơn 40.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Chương trình thu hút khoảng 6.000 lượt người tham gia, trong đó 1.920 lượt được phỏng vấn, sơ tuyển hoặc hẹn tuyển dụng.

Không chỉ kết nối người lao động với doanh nghiệp, hoạt động này còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận thông tin giáo dục, đào tạo, từ đó định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Bà Vũ Thị Hòa, đại diện Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, cho rằng thông tin tuyển sinh chính thống giúp học sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, nguyện vọng. Nhà trường mong muốn tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp từ sớm, giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược.

Bên cạnh các chương trình đào tạo trong nước, một số doanh nghiệp cũng đang xúc tiến kết nối chương trình học nghề và việc làm ở nước ngoài. Công ty cổ phần Quốc tế Việt Pháp dự kiến phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn, trong đó có Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.

Ông Đỗ Thành Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Việt Pháp, cho biết: Doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động kết nối việc làm tại Thái Nguyên, hỗ trợ khoảng 500-1.000 lao động. Trong đợt triển khai tới, đơn vị dự kiến tiếp cận 100-150 học sinh lớp 12 để tư vấn các chương trình học tập, làm việc ở nước ngoài.

Khi thông tin thị trường lao động được cập nhật thường xuyên, hoạt động tư vấn gắn với đào tạo và doanh nghiệp chủ động mở rộng kết nối ngoài địa bàn, dòng lưu chuyển lao động sẽ ngày càng linh hoạt. Đây là nền tảng để Thái Nguyên phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm trong khu vực.