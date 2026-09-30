Thúc đẩy kết nối trung tâm kinh tế, thương mại điện tử và doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ

Kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vào tháng 5 vừa qua, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế, thương mại, cũng như khoa học - công nghệ. Chuỗi hoạt động của đoàn doanh nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ - Việt Nam (IVCCI), Phòng Công nghiệp và Thương mại IMC và Trung tâm Thương mại Quốc tế Mumbai (WTC Mumbai) là một trong số đó.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 29 – 30/9/2026 nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, thương mại điện tử, chuyển đổi số và xây dựng các cơ chế kết nối doanh nghiệp giữa hai bên theo hướng thực chất và thường xuyên. Ảnh: Vũ Hà – PV TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, đây là chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp tại thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong hai ngày 29-30/9 nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, thương mại điện tử, chuyển đổi số và xây dựng các cơ chế kết nối doanh nghiệp giữa hai bên theo hướng thực chất và thường xuyên.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam gồm 13 đại diện thuộc Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ, giải pháp bán lẻ và phát triển kinh doanh xuyên biên giới. Trong chuyến đi này, đoàn đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác, trao đổi cơ hội thương mại - đầu tư và xây dựng các kênh hợp tác dài hạn với cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ.

Trong ngày 29/9, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Đại hội thường niên lần thứ 36 của IVCCI và giao lưu với Phòng Công nghiệp và Thương mại IMC. Phát biểu trực tuyến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đánh giá cao vai trò của IVCCI trong hơn 3 thập kỷ qua với tư cách cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành những kết quả hợp tác kinh tế cụ thể.

Hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực và hiện hai bên đang hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD vào năm 2030, trong đó chú trọng khai thác mạnh hơn các lĩnh vực giàu tiềm năng như xe điện, năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, chuyển đổi số, logistics, chuỗi cung ứng, du lịch và giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, phạm vi hợp tác về nông nghiệp, thanh toán số, khoáng sản chiến lược và dự án phát triển xanh cũng cần được tiếp tục mở rộng.

Theo Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, IVCCI và IMC, quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, đa dạng và bền vững.

Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng đề xuất nhiều giải pháp. Ảnh: Vũ Hà – PV TTXVN tại Ấn Độ

Trong khi đó, theo Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng, quan hệ hai nước đang đứng trước cơ hội chuyển sang giai đoạn hợp tác mới, mở rộng sang nhiều lĩnh vực liên quan đến kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics… Ông đề xuất nghiên cứu nâng tầm hoạt động và mở rộng phạm vi kết nối của IVCCI ra toàn Ấn Độ để tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế lớn khác ở nước này, đồng thời nghiên cứu khả năng hình thành Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn về tiếp cận thị trường, kết nối các dự án thương mại - đầu tư lớn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tổ chức các buổi đối thoại doanh nghiệp thường xuyên hơn.

Tại sự kiện, doanh nghiệp VECOM của Việt Nam và IVCCI đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường và phát triển các hoạt động hợp tác song phương.

Đai diện doanh nghiệp VECOM của Việt Nam và IVCCI ký Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường và phát triển các hoạt động hợp tác song phương. Ảnh: Vũ Hà – PV TTXVN tại Ấn Độ

Tiếp đó, ngày 30/9, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn Kết nối Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ tại WTC Mumbai. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên thông báo về tổng quan quan hệ hai nước cũng như các cơ hội hợp tác. Tham tán thương mại Bùi Trung Thướng trình bày về những triển vọng kinh tế - thương mại giữa hai bên. Trong khi đó, các đại diện doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu về hệ sinh thái thương mại điện tử, năng lực và nhu cầu hợp tác…

Tại sự kiện này, Thương vụ Việt Nam đưa ra sáng kiến tăng cường kết nối hệ thống WTC giữa các trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ và Việt Nam, qua đó tận dụng mạng lưới sẵn có để đưa doanh nghiệp hai nước đến gần nhau hơn. Theo hướng đi này, WTC Mumbai và các WTC tại những trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ có thể tăng cường kết nối với WTC và các đầu mối xúc tiến thương mại tại Việt Nam, qua đó hình thành mạng lưới “Kết nối kinh doanh WTC Việt Nam - Ấn Độ”.

Theo ông Bùi Trung Thướng, điểm cốt lõi của sáng kiến này không chỉ là kết nối giữa các WTC mà còn hướng tới kết nối trực tiếp doanh nghiệp với doanh nghiệp, gắn thế mạnh của từng trung tâm kinh tế với các ngành hợp tác phù hợp. Thay vì tổ chức các chương trình đơn lẻ, Việt Nam và Ấn Độ xây dựng cơ chế trao đổi đoàn doanh nghiệp hai chiều thường xuyên đi theo từng lĩnh vực hợp tác cụ thể và gắn với kết quả thực chất. Các hoạt động hợp tác có thể bao gồm khảo sát thị trường, thăm doanh nghiệp, hoạt động B2B theo nội dung cụ thể, kết nối đầu tư và có cơ chế theo đuổi sau chuyến công tác.

Ông Bùi Trung Thướng nhấn mạnh, “điều quan trọng không phải là chúng ta tổ chức được bao nhiêu hội nghị hay ký được bao nhiêu bản ghi nhớ, mà là có bao nhiêu doanh nghiệp tìm được đối tác, bao nhiêu hợp đồng và dự án được triển khai, và bao nhiêu sản phẩm thực sự tiếp cận được thị trường của nhau”.

Bên cạnh các đoàn trực tiếp, sáng kiến cũng hướng tới xây dựng kênh trao đổi cơ hội kinh doanh thường xuyên để chia sẻ nhu cầu tìm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nguồn cung, đối tác công nghệ và dự án đầu tư, qua đó duy trì kết nối doanh nghiệp quanh năm, thay vì chỉ trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình tại WTC Mumbai, các bên đã dành đáng kể thời gian cho những hoạt động kết nối mạng lưới, doanh nghiejeo với doanh nghiệp (B2B) và ký MoU giữa doanh nghiệp HGI Investment của Việt Nam với WTC Mumbai, tạo thêm nền tảng để triển khai các hoạt động kết nối tiếp theo.

Thông qua hai sự kiện tại Mumbai, thông điệp xuyên suốt được đưa ra là Việt Nam và Ấn Độ cần “kết nối trung tâm kinh tế - kết nối thể chế - kết nối doanh nghiệp - tạo kết quả thực chất”. Vì vậy, chuỗi hoạt động tại Mumbai không chỉ nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh trước mắt, mà còn hướng tới hình thành hạ tầng kết nối lâu dài cho thương mại, đầu tư, công nghệ và kinh tế số giữa hai nước thông qua các chương trình trao đổi đoàn và B2B được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm và cơ chế theo dõi kết quả.