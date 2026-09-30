Thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore

Chiều 30/9, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee - Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS).

Buổi làm việc được tổ chức với mục đích tạo không gian cho hai bên trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu, phát triển, phát hành và niêm yết sản phẩm Chứng chỉ lưu ký (DR).

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (Ảnh: UBCKNN).

Theo đó, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh việc phát triển các kênh kết nối như vậy không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn giúp đa dạng hóa sản phẩm tài chính, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đề nghị MAS hỗ trợ chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore.

Đáp lại, đại diện MAS lưu ý tầm quan trọng của việc tham gia đồng bộ từ các ngân hàng lưu ký, tổ chức thanh toán bù trừ, cũng như yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về cơ chế vận hành DR cho các thành viên thị trường.

Ông Lim Tuang Lee - Đại diện phía MAS chia sẻ tại cuộc họp (Ảnh: UBCKNN).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBCKNN đề xuất phía MAS tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán Việt Nam tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker). Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh FTSE Russell đang phối hợp với MAS phát triển các sản phẩm chỉ số tại Singapore.

Đối với lĩnh vực tài sản mã hóa, UBCKNN cũng chủ động đề nghị phía MAS chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát kết nối thị trường, cũng như các quy định phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố. Đây là những thông tin tham khảo thiết thực giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý lĩnh vực mới này.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đưa ra các đề xuất hợp tác đối với phía MAS (Ảnh: UBCKNN).

Đáp lại đề nghị từ phía Việt Nam, Ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin chuyên môn với UBCKNN trong thời gian tới. Đồng thời, cơ quan cũng sẽ duy trì trao đổi với UBCKNN về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.