Thúc đẩy kết nối, hợp tác doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam – Nhật Bản

Chào mừng ông Takebe Tsutomu đến thăm, làm việc tại Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là VHTTDL giữa hai nước đang phát triển rực rỡ thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu

Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực VHTTDL, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những nỗ lực của ông Takebe Tsutomu đã góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng ông Takebe Tsutomu và Chính quyền tỉnh Hokkaido đã tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido và Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ Lễ hội.

Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido do ông khởi xướng từ năm 2019, được duy trì tổ chức là hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa các địa phương hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, với vai trò của mình, ông Takebe Tsutomu tiếp tục quan tâm, thể hiện vai trò làm cầu nối và phát huy những kết quả hợp tác mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua.

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng mong muốn Nhật Bản tăng cường chia sẻ kinh nghiệm ở những lĩnh vực nước này có thế mạnh như truyện tranh, âm nhạc, điện ảnh, sáng tạo nội dung...; giúp Việt Nam phát triển mô hình tương tự với “Cool Japan”. Qua đó, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và định hình chiến lược quảng bá hiệu quả thương hiệu văn hóa quốc gia ra thế giới.

Bên cạnh hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hai bên có thể mở rộng hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa. Thứ trưởng cho biết, việc Bộ VHTTDL ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam vào chiều qua là cơ sở để thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng quà lưu niệm ông Takebe Tsutomu

Đối với thể thao và du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy, phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình từ phía Bộ VHTTDL và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dành cho đoàn, ông Takebe Tsutomu khẳng định văn hóa là sợi dây gắn kết hai dân tộc. Trước những đề xuất của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, ông Takebe Tsutomu thể hiện sự nhất trí khẳng định sẽ tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối trong thúc đẩy các hoạt động hợp tác.

Với chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước thời gian qua, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu trân trọng cảm ơn sự phối hợp của phía Việt Nam trong tổ chức các sự kiện.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực VHTTDL

Đề cập đến Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido vừa qua, ông Takebe Tsutomu cho biết, sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hơn 36.000 lượt khách. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam tại Lễ hội đã để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách Nhật Bản.

Theo ông Takebe Tsutomu, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 700.000 người. Đây là điều kiện thuận lợi để hai nước phát triển các hoạt động hợp tác, thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực VHTTDL. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với Bộ VHTTDL, qua đó thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua văn hóa.

Về du lịch, ông Takebe Tsutomu mong muốn sớm có đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hokkaido, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam – Nhật Bản.