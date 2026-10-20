Thúc đẩy kết nối giao thương ngành cơ khí điện

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ.

Sáng ngày 20-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM (HAMEE) tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2026”.

Sự kiện quy tụ 22 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ thuộc 5 nhóm ngành: cơ khí chế tạo máy, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cơ khí xây dựng, thiết bị điện - công nghệ số và nguyên phụ liệu, vật tư.

Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch thứ nhất HAMEE, cho biết điểm nhấn của tuần lễ là tăng cường kết nối giữa 3 lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số. Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động trưng bày sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thực chất, từ trao đổi hồ sơ kỹ thuật, gửi mẫu, báo giá đến khảo sát nhà xưởng và ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030, TPHCM tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên chuyển đổi kép, gồm số hóa và xanh hóa. Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GRDP vào năm 2030.

Trong định hướng này, ngành cơ khí và điện được ưu tiên hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn thực hành xanh ESG, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Thời gian qua, ITPC phối hợp HAMEE triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 20 đến hết 25-10.