Lễ trao nhãn hiệu LabelFrancÉducation diễn ra tại Trường Tiểu học Ba Đình nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret đã trao nhãn chất lượng cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Didier Le Bret nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhà trường được trao nhãn chất lượng: “Tấm biển mà chúng ta cùng trang trọng khánh thành hôm nay không đơn thuần là một vật trang trí. Đó là biểu tượng của ý chí hợp tác, vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam".

Trường Tiểu học Ba Đình chính thức được trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp. Ảnh: Khánh Dương.

LabelFrancÉducation được thành lập năm 2012, do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp trao tặng. Nhãn chất lượng này nhằm ghi nhận các cơ sở giáo dục nước ngoài có chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình giáo dục quốc gia, đồng thời góp phần lan tỏa tiếng Pháp và văn hóa Pháp ngữ.

Tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đồng hành cùng quá trình phát triển mạng lưới, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp. Với 12 cơ sở giáo dục mới được gắn biển, trong đó có Trường Tiểu học Ba Đình, Việt Nam hiện có tổng cộng 44 cơ sở thuộc mạng lưới này, đứng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Giáo dục và thế hệ trẻ là những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Việc đẩy mạnh giảng dạy tiếng Pháp góp phần tăng cường giao lưu giữa hai nước, mở ra cơ hội mới cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các chương trình đào tạo và cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế.

Việc giảng dạy tiếng Pháp góp phần tăng cường giao lưu giữa hai nước, mở ra cơ hội mới cho thế hệ trẻ. Ảnh: Khánh Dương.

Thông qua đó, Pháp khẳng định cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục Việt Nam lựa chọn thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp, qua đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết và trân trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa.