Toạ đàm thu hút đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc tham dự - Ảnh: BCT.

Chiều 20/11/2026, tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Phân hội Tây Nam thuộc Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao (GBA Alliance) tổ chức Tọa đàm giao thương doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

BA ĐỊNH HƯỚNG PHỐI HỢP VÀ VAI TRÒ "SIÊU KẾT NỐI"

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), ông Phú cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 10 tháng năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 290 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ và chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, giúp Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Riêng mặt hàng rau quả, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đạt 5,42 tỷ USD, chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước.

Theo ông Phú, Vân Nam và khu vực Tây Nam giữ vai trò cửa ngõ chiến lược kết nối hai nền kinh tế cũng như kết nối Trung Quốc với ASEAN. Dù kim ngạch thương mại Việt Nam – Vân Nam năm 2025 đạt 22,37 tỷ Nhân dân tệ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 với cơ cấu hàng hóa ngày càng bổ trợ, quy mô này vẫn còn khiêm tốn so với tổng kim ngạch song phương. Đây là cơ sở để hai bên khai mở dư địa lớn hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch Việt Nam – Vân Nam lên 5 tỷ USD, nhờ các động lực hạ tầng như hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cửa khẩu số tại Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đang triển khai.

"Hai bên cần hướng tới không chỉ tăng quy mô mà còn nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hợp tác" ông Phú nhấn mạnh.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại toạ đàm - Ảnh: BCT.

Để cụ thể hóa hợp tác sau biên bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 9/2026 và nối dài chuỗi hoạt động sau Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh lớn Trung Quốc tại Thâm Quyến ngày 17/11/2026, ông Phú đề xuất Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với GBA Alliance và các cơ quan hữu quan của Vân Nam theo ba hướng trọng tâm.

Thứ nhất, hai bên cần chia sẻ thường xuyên thông tin chính sách, thị trường và cơ hội đầu tư, lấy Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh làm đầu mối hỗ trợ.

Thứ hai, tiếp đó là tổ chức các đoàn xúc tiến luân phiên tại Hà Nội và Côn Minh, kết nối doanh nghiệp qua các hội chợ lớn tại Việt Nam cùng Hội chợ Trung Quốc – Nam Á.

Thứ ba, công tác xúc tiến sẽ được đưa vào chiều sâu bằng việc tổng hợp nhu cầu của từng doanh nghiệp sau tọa đàm để tiếp tục hỗ trợ kết nối, hướng tới các hợp đồng và dự án thực chất, cùng thắng.

Về phía GBA Alliance, ông Jesse Choi (Thái Trác Tư), Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunwah, Tổng Giám đốc khu vực ASEAN, Phó Chủ tịch thường trực GBA Alliance, cho biết khu vực Tây Nam có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông sản, chế tạo, logistics, kho bãi, vận tải, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, bổ trợ tốt cho các lĩnh vực của đoàn doanh nghiệp Việt Nam.

GBA Alliance sẽ phát huy ba vai trò nhằm thúc đẩy hợp tác. Cụ thể, Liên minh đóng vai trò "siêu kết nối" mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, "siêu gia tăng giá trị" thông qua nguồn lực của Liên minh cùng mạng lưới tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp của Hồng Kông để hỗ trợ mở thị trường và tiếp cận vốn, đồng thời là "siêu đối tác" đồng hành tháo gỡ vướng mắc nhằm đưa kết quả giao lưu thành dự án khả thi.

Ông Jesse Choi cũng thông tin Trung tâm hợp tác đưa doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài mang tên Sunwah đã thành lập tại Côn Minh, dự kiến tới đây lập tại Hà Nội để hỗ trợ doanh nghiệp Tây Nam tìm hiểu thị trường, tìm đối tác, đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Tập đoàn Sunwah có mặt tại Việt Nam từ năm 1970 và sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại đây.

GIAO THƯƠNG B2B THỰC CHẤT QUA BA NHÓM NGÀNH TRỌNG TÂM

Tọa đàm giao thương doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước.

Phía Việt Nam có đoàn doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông sản, phân phối, logistics, bất động sản công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Tại phiên toàn thể, các đại diện doanh nghiệp Việt Nam gồm: bà Hà Thị Thu, Phó Giám đốc Kinh doanh, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc; bà Đặng Thị Hiệp, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Green i-Park; ông Đặng Thế Nam, Giám đốc Kinh doanh thị trường Trung Quốc, Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera; và bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần MP Logistics, đã giới thiệu năng lực hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics và mời gọi đối tác Trung Quốc khảo sát, hợp tác đầu tư.

Phía Trung Quốc có 27 đơn vị tham dự đến từ 7 tỉnh, thành phố (Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Hải Nam) cùng nhiều doanh nghiệp thuộc Phân hội Tây Nam.

Ngay sau phiên thảo luận chung, doanh nghiệp hai bên bước vào phiên giao thương trực tiếp (B2B) chia theo ba nhóm ngành để trao đổi nhu cầu cụ thể và phản hồi ngay tại chỗ.

Ở nhóm xuất nhập khẩu, nông sản và phân phối, các doanh nghiệp tập trung thảo luận về nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và kênh phân phối.

Trong khi đó, nhóm logistics, kho bãi và vận tải xuyên biên giới đi sâu vào tuyến vận tải, vận tải đa phương thức, kho lạnh, thủ tục thông quan và phối hợp cửa khẩu.

Đối với nhóm bất động sản công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư, nội dung trao đổi xoay quanh hạ tầng khu công nghiệp, quỹ đất, nhu cầu mặt bằng, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi cùng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa.

Kết thúc tọa đàm, hai bên ghi nhận các đề xuất cần tiếp tục trao đổi và thống nhất đầu mối liên hệ cho từng nhóm ngành để duy trì kết nối sau chương trình.

"Thành công của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng đưa quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc phát triển ổn định, cân bằng và bền vững", ông Phú khẳng định.