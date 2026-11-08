Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Tây Australia

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026. Ảnh: BTC

Diễn đàn do Mạng lưới Tài năng Việt – Australia (AVTN) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Tây Australia (WAVBC) tổ chức, với sự tham gia của 7 doanh nghiệp đến từ Việt Nam do Global Trade Connection kết nối, cùng hơn 15 doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư khác từ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Tây Australia. Tham dự và phát biểu tại diễn đàn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds; đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, phát biểu tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 12-8-2026 đã tạo thêm xung lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực chiến lược.

Tiếp đó, chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook vào tháng 9-2026, cùng đoàn đại diện 32 doanh nghiệp và tổ chức, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của chính quyền bang Tây Australia đối với thị trường Việt Nam. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, đào tạo và du lịch.

Theo Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, hai nền kinh tế Việt Nam và Tây Australia có tính bổ trợ cao, là những đối tác tự nhiên của nhau. Trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển tích cực, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động tận dụng cơ hội, biến tiềm năng thành các dự án, thỏa thuận và kết quả kinh doanh cụ thể. Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, đồng thời khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận thông tin thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại.

Ông Bruce Reynolds, Thị trưởng Perth, phát biểu tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026. Ảnh: BTC

Về phía chính quyền địa phương, Thị trưởng Perth Bruce Reynolds đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, có nhiều triển vọng hợp tác với Tây Australia. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin, duy trì kết nối trực tiếp và khuyến khích doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác sau diễn đàn. Cùng với đó, bà Rebecca Ball, đại diện bộ phận Phát triển kinh tế của thành phố Perth, giới thiệu những triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch, hàng không và công nghiệp sáng tạo; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt trong việc tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai thị trường.

Mở rộng cơ hội giao thương, kết nối chuỗi cung ứng

Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là phiên tọa đàm doanh nghiệp với sự tham gia của đại diện Đại Dũng Corp, MCQ Supermarket và Galati Group (Spudshed). Tại đây, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa và phát triển thị trường, đồng thời thảo luận về khả năng đưa thêm các sản phẩm Việt Nam vào hệ thống bán lẻ tại Tây Australia. Các mặt hàng như gạo, nông sản và thực phẩm Việt Nam được đánh giá có tiềm năng mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để tiếp cận hiệu quả hệ thống phân phối tại Australia, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn sinh học, quy định nhập khẩu và khả năng đáp ứng nguồn cung ổn định. Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, diễn đàn cũng ghi nhận những cơ hội hợp tác trong ngành cơ khí, xây dựng, cung ứng vật liệu và phát triển các dự án giáo dục.

Phó Chủ tịch WAVBC Lê Minh Đức cho biết, ông đặc biệt ấn tượng với những trao đổi cụ thể về khả năng nhập khẩu dây điện, vật liệu từ Việt Nam, nhu cầu phát triển trường học quốc tế tại Việt Nam và cơ hội đưa thêm hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Tây Australia.

Theo ông Lê Minh Đức, đây đều là những nhu cầu xuất phát từ thực tế thị trường, có khả năng phát triển thành các dự án hợp tác. WAVBC sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, tìm kiếm đối tác phù hợp và từng bước hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh.

Những trao đổi tại diễn đàn cho thấy hợp tác Việt Nam – Tây Australia không chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu truyền thống mà còn có thể mở rộng sang phát triển chuỗi cung ứng, đầu tư và kết nối các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng.

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Australia

Không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại, Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026 còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Bà Hannah Huyền Vũ (thứ ba từ trái sang), Chủ tịch AVTN, trao đổi cùng các đại biểu tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026. Ảnh: BTC

Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt – Australia (AVTN) Hannah Huyền Vũ cho rằng, cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia và thế hệ trẻ, có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước. Theo bà, mục tiêu của AVTN không chỉ là tạo không gian gặp gỡ, trao đổi thông tin mà còn hướng tới xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và thực chất.

Diễn đàn là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Ngày văn hóa Việt Nam 2026 – Sắc Màu Quê Hương, với chương trình giao lưu văn hóa diễn ra ngày 7-11 tại Forrest Place, thành phố Perth, giới thiệu nghệ thuật, ẩm thực và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới cộng đồng sở tại. Thông qua sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa, chuỗi hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt với chính quyền, doanh nghiệp và người dân Australia.

Với những cơ hội hợp tác được nhận diện từ nhu cầu thực tế, Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tây Australia 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy giao thương, đầu tư giữa Việt Nam và Tây Australia, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.