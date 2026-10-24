Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác Việt Nam - Brazil tại São Paulo

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu tại khai mạc Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh.

Các hoạt động tập trung mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, tháo gỡ khó khăn trong giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ giữa hai nước.

Một trong những hoạt động trọng tâm là tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh vào chiều 20/10. Sự kiện do Tập đoàn Francal và Seafood Brasil đồng tổ chức, thu hút khoảng 4.500 lượt khách, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối thủy sản Brazil và các đối tác quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham gia với 14 doanh nghiệp, trong đó có 9 thành viên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Brazil nói riêng và Mỹ Latinh nói chung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong kết nối các nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu và phân phối thủy sản, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với thủy sản Việt Nam tại Brazil và Mỹ Latinh.

Đại sứ giới thiệu năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai thị trường và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Các sản phẩm như tôm, cá tra, cá ngừ và thủy sản chế biến đã khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh 2026.

Đại sứ đề xuất ba hướng hợp tác: tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp; đẩy mạnh phối hợp kỹ thuật, tạo thuận lợi cho thương mại; mở rộng đầu tư trong lĩnh vực thủy sản. Đại sứ đồng thời kêu gọi doanh nghiệp trong ngành ủng hộ tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam - MERCOSUR, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tạo nền tảng cho hợp tác kinh doanh lâu dài.

Trước đó, sáng 19/10, Đại sứ Bùi Văn Nghị cùng đoàn doanh nghiệp VASEP làm việc với đại diện lãnh đạo Tập đoàn JBS, trao đổi khả năng mở rộng hợp tác và đưa thêm thủy sản, thực phẩm, trái cây nhiệt đới chế biến của Việt Nam như thanh long, nhãn, vải, chôm chôm vào hệ thống phân phối tại Brazil.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa JBS và các doanh nghiệp Việt Nam, đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng thu mua, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối trực tiếp với nhà cung cấp Việt Nam. Đại sứ cũng đề nghị JBS phối hợp với Đại sứ quán và các hiệp hội phản ánh, tháo gỡ vướng mắc trong giao thương, tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh doanh ổn định, lâu dài.

Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Chủ tịch VASEP, cho biết việc tổ chức đoàn gồm 14 doanh nghiệp tham gia các hoạt động tại Brazil thể hiện sự quan tâm của ngành thủy sản Việt Nam đối với thị trường này. Ngoài các mặt hàng đang giao dịch, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng thủy sản chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm châu Á. VASEP mong muốn tăng cường kết nối với các đơn vị kinh doanh của JBS, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng và yêu cầu kỹ thuật để phát triển sản phẩm phù hợp, mở rộng thị phần tại Brazil.

Đại sứ, Thương vụ Việt Nam tại São Paulo cùng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam làm việc với Tập đoàn JBS.

Đại diện JBS, ông Fabio Baptista, đánh giá tích cực năng lực của nhà cung cấp Việt Nam sau các chuyến khảo sát cơ sở sản xuất, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ với đối tác hiện có và tìm kiếm thêm doanh nghiệp, sản phẩm mới. Tập đoàn giới thiệu khả năng hỗ trợ thông qua bộ phận thu mua châu Á và hệ thống phân phối tại Brazil; đồng thời đánh giá triển vọng thị trường Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác nhập khẩu.

Hai bên cũng trao đổi về khó khăn liên quan đến thuế, kiểm nghiệm và thời gian thông quan. JBS cho biết một số lô hàng phải chờ kiểm nghiệm kéo dài, phát sinh chi phí lưu giữ và ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh; đồng thời đề xuất tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán, VASEP và các cơ quan liên quan để tìm giải pháp. Tập đoàn nhấn mạnh việc duy trì chất lượng ổn định và tuân thủ quy định nhập khẩu là cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, ngày 20/10, Đại sứ làm việc với ông Celso Nunes, CEO MK Alterosa Group, trao đổi về hoạt động sản xuất tại Brazil, hợp tác với MK tại Việt Nam và kế hoạch mở rộng sang thị trường Mỹ Latinh, Caribe. Ông Celso Nunes giới thiệu định hướng phát triển các sản phẩm thẻ thông minh, thanh toán, định danh số, SIM, eSIM và camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời thúc đẩy trao đổi kỹ sư, nhân sự và năng lực nghiên cứu giữa hai nước.

Theo MK Alterosa, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 30 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031 cho các hướng phát triển mới. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực kết nối năng lực công nghệ Việt Nam với thị trường Brazil, đề nghị doanh nghiệp mở rộng hợp tác và phát triển sản phẩm, đóng góp vào quan hệ kinh tế hai nước. Phía công ty cũng mời Đại sứ và các Đại sứ ASEAN tại Brasilia thăm nhà máy ở bang Minas Gerais để tìm hiểu hoạt động sản xuất và khả năng hợp tác.

Ngày 21/10, Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với ông Rubens Medrano, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại, Hàng hóa, Dịch vụ và Du lịch bang São Paulo (Fecomercio-SP). Đại sứ nhấn mạnh thương mại hai chiều còn nhiều dư địa phát triển, đề nghị tăng cường kết nối nhà sản xuất Việt Nam với các nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ Brazil, qua đó đa dạng hóa hàng hóa và khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường hai nước.

Hai bên trao đổi khả năng kết nối với các đầu mối phụ trách ngoại thương của Fecomercio-SP, tổ chức hội thảo, phiên kết nối trực tuyến và trao đổi đoàn doanh nghiệp. Ông Rubens Medrano bày tỏ sẵn sàng duy trì kênh trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường và phản ánh khó khăn với cơ quan chức năng, trong đó có vướng mắc về thông quan qua cảng Santos. Đại sứ cũng đề nghị Liên đoàn và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết PTA giữa Việt Nam và MERCOSUR.

Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Liên đoàn Thương mại hàng hóa, Dịch vụ và Du lịch bang São Paulo (FecomercioSP).

Tại cuộc làm việc với Đại sứ Osmar Chohfi, Phó Chủ tịch Hội đồng Cấp cao về Ngoại thương thuộc Liên đoàn Công nghiệp bang São Paulo (FIESP), Đại sứ Bùi Văn Nghị trao đổi về tiềm năng mở rộng hợp tác công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đại sứ đề nghị FIESP giới thiệu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam tới các doanh nghiệp thành viên, hỗ trợ kết nối đối tác trong các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ và năng lượng sạch. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy đàm phán PTA Việt Nam - MERCOSUR. Hai bên trao đổi khả năng tổ chức hoạt động giới thiệu thị trường, kết nối doanh nghiệp và trao đổi đoàn nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Ngày 22/10, Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với ông Nizar El Ghandour, Giám đốc Hợp tác quốc tế FAMBRAS Halal, trao đổi khả năng hợp tác trong lĩnh vực chứng nhận Halal và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thực phẩm dành cho người Hồi giáo. Đại sứ đề nghị tăng cường chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, kết nối chuyên gia và tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp, trước mắt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và thủy sản chế biến. Hai bên cũng trao đổi khả năng kết nối tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm Halal, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

Tối 21/10, Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với 12 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Brazil tại São Paulo, trong đó có CSX Holding, Azevedo & Travassos, ETESCO và Monte Carlo. Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư trung tâm tài chính, dầu khí, khoan thăm dò dầu khí biển sâu, xây dựng đường ống dẫn khí quy mô lớn, ethanol và nhiên liệu sinh học, khai khoáng, an ninh mạng, lữ hành, bất động sản nghỉ dưỡng, xây dựng hạ tầng và công trình quy mô lớn như đường cao tốc, đường sắt, đập thủy điện và công trình công cộng.

Tham dự cuộc làm việc có bà Tania Dias, Chánh Văn phòng Thống đốc, phụ trách Phát triển kinh tế bang São Paulo; ông Fernando Garnero, đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn đầu tư InvestBrasil; và ông Victor Key, Chủ tịch Phòng Thương mại Brazil - Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Brazil bày tỏ quan tâm tới cơ hội đầu tư, liên doanh với đối tác Việt Nam và cho biết sẽ cử đoàn sang Việt Nam vào đầu năm 2027 để tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)