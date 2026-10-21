Thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 80 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực, Thanh Hóa có 49 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc và liên doanh với Hàn Quốc; vốn đăng ký của các nhà đầu tư Hàn Quốc khoảng 3,07 tỷ USD, tương đương 19% tổng vốn FDI đăng ký của tỉnh. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 794,12 triệu USD; tỉnh đón 111.300 lượt khách Hàn Quốc. Những kết quả này tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của nhau.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như định hướng thu hút đầu tư và nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó, các đối tác Hàn Quốc cũng được nghe các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang triển khai các dự án tại tỉnh Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm; trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh về cơ hội kinh doanh, kết nối đối tác và hỗ trợ triển khai dự án.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Với lợi thế Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng biển nước sâu Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân và hệ thống cao tốc bắc-nam, Thanh Hóa mong muốn thu hút hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và logistics. Tỉnh đồng thời thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, phát triển du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và tạo liên kết với doanh nghiệp địa phương.

Tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc nêu bật những tiềm năng, cơ hội, để các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc có thể tìm hiểu, đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa. Theo Đại sứ Vũ Hồ, với các doanh nghiệp Hàn Quốc, điều đáng quan tâm là khả năng cùng Thanh Hóa hình thành những liên kết sản xuất lâu dài. Thế mạnh về công nghệ, quản trị và thị trường của Hàn Quốc có thể gặp gỡ nhu cầu phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics và sản xuất tiết kiệm năng lượng của tỉnh. Sự hiện diện của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Thanh Hóa đã tạo những cơ sở ban đầu. Bước tiếp theo cần hướng tới liên kết sâu hơn với doanh nghiệp địa phương, để mỗi dự án có thêm nhà cung ứng Việt Nam đủ năng lực tham gia.

Sự kiện thu hút được sự tham gia của gần 80 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Thông điệp trọng tâm của Thanh Hóa tại Hội nghị là cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư bằng hành động cụ thể: hỗ trợ thông tin quy hoạch, khảo sát địa điểm, hướng dẫn thủ tục và xử lý kiến nghị với đầu mối, thời hạn, kết quả rõ ràng. Đặc biệt, tỉnh triển khai cơ chế “làn xanh” đối với các thủ tục đầu tư thuộc phạm vi áp dụng; hồ sơ hợp lệ, đáp ứng điều kiện Mức 1 được giải quyết trong không quá 24 giờ liên tục, Mức 2 trong không quá 7 ngày làm việc.

Sau Hội nghị, các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc tổng hợp nhu cầu, kết nối đầu mối, hỗ trợ khảo sát, hướng tới hình thành dự án, đơn hàng và hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.