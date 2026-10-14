Thúc đẩy kết nối công nghệ, tài chính cho tiết kiệm năng lượng

Kết nối cộng đồng, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả

Hội thảo là hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3). Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia, doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp công nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Dũng, việc cải thiện hiệu quả năng lượng cần bắt đầu từ dữ liệu tiêu thụ, phương thức vận hành thiết bị và việc xác định những cơ hội tiết kiệm cụ thể tại từng nhà máy, khu công nghiệp. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những yêu cầu mới về môi trường.

Áp lực chuyển đổi cũng ngày càng rõ nét trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu (EU) bước vào giai đoạn chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng thuộc phạm vi điều chỉnh. Cùng với đó, nhiều thị trường xuất khẩu gia tăng yêu cầu về môi trường, phát thải và minh bạch dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát mức tiêu hao năng lượng, cải thiện quy trình sản xuất và có khả năng chứng minh kết quả thực hiện.

Ông Đặng Hải Dũng cho biết, thông qua VNEEP3, Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa chính sách tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam được ra mắt năm 2025, hướng tới kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính, tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), cho rằng hội thảo là diễn đàn kết nối các bên, từ cơ quan quản lý, tổ chức tài chính đến đơn vị tư vấn, cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các bên có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Theo ông Hiệp, VECEA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cục Năng lượng - Dầu khí trong xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, hướng tới mở rộng ứng dụng công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.

Giới thiệu công nghệ, giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những cơ chế, chính sách và quy định pháp luật mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung này nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời yêu cầu quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư và tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận tập trung giới thiệu những hướng tiếp cận mới trong quản lý và sử dụng năng lượng, như xây dựng khu công nghiệp thông minh, phát triển nhà máy thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa vận hành, giảm tiêu hao năng lượng. Việc ứng dụng công nghệ được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thực tế của cơ sở sản xuất, hướng tới cải thiện hiệu suất và kiểm soát chi phí.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, vấn đề tài chính cũng được dành thời lượng thảo luận. Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở cần đầu tư cải tiến thiết bị và đổi mới dây chuyền, khả năng tiếp cận vốn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định triển khai dự án tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp giải pháp được xem là một nội dung quan trọng của hội thảo.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam (https://congdong.tietkiemnangluong.com.vn/) là nền tảng tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin, dữ liệu bao gồm: CSDL Người quản lý năng lượng; CSDL Kiểm toán viên năng lượng; CSDL đơn vị tư vấn năng lượng; bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật... Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam thường xuyên cập nhật và cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong hoạt động sử dụng năng lượng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các bên liên quan - bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ đến chuyên gia kỹ thuật. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.