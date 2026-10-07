Thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác đầu tư Việt Nam - Panama

Chiều 7/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Panama. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao gồm các Bộ trưởng tham dự Diễn đàn. Về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh; cùng hơn 100 lãnh đạo hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Panama.

Thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác đầu tư

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama tiếp tục được củng cố sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Panama đã đạt được những bước phát triển tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 478 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, hợp tác Việt Nam - Panama trong giai đoạn tới cần được nâng lên theo hướng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối chuỗi cung ứng; từ tiếp cận thị trường sang cùng đầu tư, cùng phát triển thị trường; đồng thời từ hợp tác giữa hai quốc gia sang kết nối hai khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Diễn đàn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam trân trọng và chào đón các nhà đầu tư Panama. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Theo Bộ trưởng, Việt Nam sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Panama trong quá trình đầu tư, kinh doanh, hướng tới thành công và phát triển bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Tính đến ngày 31/5/2026, Panama có 14 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 52,4 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi.

Trong khi đó, phía Việt Nam cũng đã có môt số doanh nghiệp hiện diện tại Panama. Những kết quả này cho thấy nền tảng hợp tác đã được hình thành, đồng thời mở ra dư địa đáng kể để hai bên tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng và định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hiểu thêm về giá trị chiến lược của Kênh đào Panama đối với kết nối thương mại quốc tế, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và xuất khẩu nông sản.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Biên bản Ghi nhớ, mở rộng cơ chế kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Trong khuôn khổ diễn đàn, với sự chứng kiến của Tổng thống Panama, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy các chương trình xúc tiến, hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU).

Hai bên sẽ phối hợp trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nhân, đoàn doanh nghiệp đến thăm nhằm thúc đẩy trao đổi về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh; chia sẻ thông tin về xu hướng kinh tế, cơ hội thương mại và môi trường đầu tư.

Đồng thời thông báo, phối hợp và quảng bá các hội nghị, hội thảo, đoàn công tác thương mại, triển lãm và chương trình tập huấn; đồng thời khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhận định, nền kinh tế Việt Nam và Panama có tính bổ trợ tự nhiên. Theo ông, Việt Nam là một trong những quốc gia có năng lực sản xuất hàng đầu thế giới, trong khi Panama có thế mạnh về kết nối và phân phối hàng hóa với thị trường quốc tế.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu tại Diễn đàn.

Tổng thống Panama kỳ vọng Biên bản Ghi nhớ được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama ký kết sẽ được chuyển hóa thành những lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.

Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan, tổ chức và đối tác Panama và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tăng cường tổ chức đoàn doanh nghiệp, các chương trình kết nối theo ngành cũng như các hoạt động giới thiệu thị trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn cơ hội tại Panama và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo điều kiện để phía Panama tìm hiểu thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Diễn đàn.

Panama có vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, là một trung tâm quan trọng về hàng hải, logistics và kết nối thương mại quốc tế, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, độ mở cao, thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đồng thời có vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại của Đông Nam Á và châu Á. Những lợi thế bổ trợ này tạo điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác không chỉ giữa hai thị trường mà còn tăng cường kết nối giữa khu vực Mỹ Latinh, Caribe với ASEAN và châu Á.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Panama góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.